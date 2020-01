vor 36 Min.

Königsbrunner Feuerwehr muss während Versammlung ausrücken

Wilhelm Bürkle wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft in der freiwilligen Feuerwehr vom Vereinsvorsitzenden Thomas Hiermayer (links) und 1. Kommandant Thorsten Hahn (rechts) geehrt.

Bei der Jahreshauptversammlung der Königsbrunner Wehr gab es einen Wechsel in der Führung. Wegen eines Einsatzes musste die Veranstaltung unterbrochen werden.

Von Marion Kehlenbach

Dieser Alarm kam wie abgesprochen. 2. Bürgermeisterin Barbara Jaser dankte gerade den Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn (FFW) für ihre Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, da tönte aus mehreren Geräten im Versammlungsraum ein lauter Alarm. Kurze Blicke wurden getauscht und schon sprangen mehrere Teilnehmer der diesjährigen Jahreshauptversammlung auf. „Die Versammlung ist unterbrochen“, erklärte Vorstandsvorsitzender Thomas Hiermayer; die betroffenen Feuerwehrler tauschten währenddessen ihre Uniform gegen Einsatzkleidung. Die großen Tore des Feuerwehrhauses öffneten sich und vier Fahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht verließen den Hof Richtung Bobingen. „Einsturzgefahr eines Wohnhauses nach Unfall“ lautete die Meldung. Dass nicht das ganze Gebäude, sondern lediglich die Balkone betroffen waren (wir berichteten), wusste zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

2019 war ein ungewöhnliches Jahr für die Feuerwehr Königsbrunn

Nach der Unterbrechung wurde die Versammlung in abgespeckter Form fortgesetzt und Barbara Jaser konnte ihren Satz beenden. „Was es bedeutet, immer einsatzbereit zu sein, haben wir gerade gesehen. Danke im Namen der Stadt und aller Bürger für Ihren Dienst.“ Die anschließenden Ehrungen und Ernennungen fielen dann auch relativ kurz aus. Immer wieder mussten Vereinsvorsitzender Hiermayer und 1. Kommandant Thorsten Hahn verkünden, der oder die Geehrte sei gerade im Einsatz. Doch einer konnte die Urkunde persönlich in Empfang nehmen: Wilhelm Bürkle. Er ist seit 70 Jahren Mitglied der FFW, von 1969 bis 1979 war er sogar 1. Kommandant.

Ehrungen bei der Königsbrunner Feuerwehr 2020 1 / 2 Zurück Vorwärts Vereinszugehörigkeit 25 Jahre: Ludwig Fröhlich, Marcus Gerner, Gerhard Magel, Helmut Riedel, Günther Schulz, Anton Stegmüller, Wolfang Taubert. 40 Jahre: Siegfried Andraschko, Thomas Gruber, Georg Leichtle, Wilhelm Schuck 50 Jahre: Horst Duschek, Manfred König, Josef Salvamoser, Kurt Sandner 60 Jahre: Josef Zeller 70 Jahre: Wilhelm Bürkle

Aktiver Dienst 10 Jahre: Johannes König 20 Jahre: Robert Gebauer, Stefan Magg, Johannes Schabert, Michael Schlecht 25 Jahre: Armin Thorandt 30 Jahre: Rupert Doll, Stefan Geiger, Thorsten Hahn 40 Jahre: Walter Buser

Den Ehrungen und Grußworten gingen die Berichte von Vorstand und Kommandanten voraus. Hahn machte deutlich, dass 2019 ein ungewöhnliches Jahr für die Brandschützer war. „Warum heißen wir eigentlich noch Feuerwehr“, habe sein Vorgänger mit Augenzwinkern gefragt, da die Freiwilligen mehr für technische Hilfen ausrücken als zur Brandbekämpfung. 2019 galt es aber allein schon fünf Großbrände zu löschen, allen voran das Feuer beim Abfallentsorger Remondis an der Bobinger Straße. Die schwarze Rauchwolke im Mai war weithin zu sehen.

Insgesamt rückte die FFW zu 284 Einsätzen aus. Darunter waren unter anderem 43 Brände (davon fünf Großbrände), 157 technische Hilfeleistungen (davon 38 Verkehrsunfälle), 51 Fehlalarme und 18 Einsätze zur Tierrettung.

Erfreulich sei dabei der Rückgang an Fehlalarmen, mit einer Ausnahme: Bei den Wohnungsöffnungen ist diese Zahl leicht angestiegen, weil dann doch noch kurzfristig jemand mit Schlüssel für die Wohnung gefunden wurde. „Das ist gut für den Betroffenen, doof aber für die Feuerwehrler, die nachts um drei aufstehen mussten.“ Hahn hob die vielen Stunden hervor, die die ehrenamtlichen Helfer im Laufe des Jahres leisteten. Die 132 Aktiven waren gemeinsam 4.944 Stunden ehrenamtlich im Einsatz und bereiteten sich in 9.094 Übungsstunden auf den Einsatz vor. „Andere machen in dieser Zeit zwei Wochen Urlaub.“

Umfangreiches Programm bei der Feuerwehr

Für den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder sorgt ein umfangreiches Jahresprogramm mit Ausflügen und gemeinsamen Festen, über die Hiermayer berichtete. Er verwies auf die Abordnungen, die bei Jubiläen befreundeter Feuerwehren und ähnlichem die Königsbrunner Wehr vertraten, sowie öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise dem Tag der offenen Tür, den es am 3. Oktober geben wird.

Jugendwart Stephan Bamberger berichtete über die Aktivitäten der Jugendgruppe und endete mit seinem Dank an die gesamte Vorstandschaft: „Es geht halt nichts ohne eine gute Mannschaft.“ Außerdem gibt es einen Wechsel in der Führung: Ausbildungsleiter Theo Schwab legte nach 19 Jahren sein Amt nieder. Ihm folgt Rupert Doll.

Für Thorsten Hahn und Thomas Hiermayer war es jeweils das erste Jahr an der Spitze der Feuerwehr. Hahn war vorher 2. Kommandant „und ich habe ein gut bestelltes Haus übernommen“. Er habe gewusst, was auf ihn zukomme, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Hiermayer dagegen war schon überrascht, was es als Vorsitzender alles zu organisieren gebe. Sein Vorgänger habe das halt alles erledigt, ohne viel darüber zu reden. Aber der Übergang sei gut gelaufen und er hatte viel Unterstützung durch den Vorstand und vor allem seinem Vorgänger. Nichtsdestotrotz wartet eine große organisatorische Herausforderung auf Hiermayer: 2023 feiert die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn ihr 150-jähriges Bestehen, und das soll dann angemessen gefeiert werden.

