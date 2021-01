06:00 Uhr

Königsbrunner Kulturprogramm findet nur im Schaufenster statt

Die Hoffnung auf ein bisschen kulturelles Leben in Königsbrunn erfüllt sich nicht. Das Kulturbüro sagt fast alle geplanten Events fürs erste Quartal 2021 ab.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Kulturbüro Königsbrunn die für Februar und März geplanten Veranstaltungen verschieben, teilte Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek am Donnerstag mit. Für alle Events wurde ein Nachholtermin festgelegt. Die Enttäuschung ist trotzdem groß, denn das Team hatte gehofft, mit begrenzten Gästezahlen und einem strengen Hygienekonzept wenigstens wieder an den Start gehen zu können. Doch weil die nähere Zukunft weiterhin nicht planbar ist, hat man sich nun zur Absage entschieden.

Die „MovieClassiX“ Kinoabende im Februar und März im Cineplex Königsbrunn werden bis auf Weiteres verschoben. Sobald der Kinobetrieb wieder möglich ist und die Kinoreihe mit dem Gewinnerfilm vom November 2020 „Eine Couch in Tunis“ fortgesetzt werden kann, informieren wir Sie. Die Gewinner der Novemberverlosung werden nochmals schriftlich benachrichtigt.

Fairtrade-Ausstellung findet nicht im Königsbrunner Rathaus statt

Die am 25. Februar geplante Vernissage zur Ausstellung "Fairer Handel in Bayern“ im Kunstkarree des Königsbrunner Rathauses muss entfallen. Eine Ausstellung zum Thema Fairtrade wird ab dem 25. Februar in den Schaufenstern des Kulturbüros, Marktplatz 9, gezeigt.

Verschoben werden die Vorträge "Roboter-Knigge: Von höflichen und musikalischen Robotern“ von Hannes Ritschel aus der Vortragsreihe Königsbrunner Campus auf 14. Oktober und "Fake News machen Geschichte – Geschichten aus dem Unternehmensarchiv Axel Springer SE.“ von Lars-Broder Keil wird auf das nächste Jahr verlegt.

Die Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 8. März mit Brunch und kulturellem Rahmenprogramm entfällt. Die Verleihung des Kultur- und Anerkennungspreises 2019 der Stadt Königsbrunn wird verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Ebenfalls verlegt wird die Eröffnung des Königsbrunner Bücherfrühlings 2021: Die Premierenlesung "Limoncellolügen" mit Gudrun Graegel wird am 17. Juni nachgeholt. Die Literarische Matinee findet am 22. April und am 27. Mai statt, der Literaturkreis am 26. April und 31. Mai. Die Lesung "Still schweigt der See“ mit Tina Schlegl wird auf den 30. Juni verschoben. (AZ)

