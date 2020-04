vor 18 Min.

Königsbrunner Landwirt bietet Patenschaft für Blühwiese an

Auf dem Acker von Walter Schuler sollen sich Insekten wohlfühlen. Wie Bürger das Projekt unterstützen können.

Von Marion Kehlenbach

Artenvielfalt – war da nicht was? Richtig: Vor einem Jahr lief das Volksbegehren „Rettet die Bienen“. Angesichts der Corona-Pandemie ist das Thema derzeit allerdings nicht mehr so präsent. Landwirt Walter Schuler will das ändern, denn ihm ist der Insektenschutz trotzdem wichtig. Der Königsbrunner wiederholt deshalb in diesem Jahr seine Patenschaft-Aktion für eine Blühwiese an der Gartenstraße.

Auf seinem Acker im Westen von Königsbrunn wuchs 2018 noch Wintergerste. Dann übernahmen 80 Einzelpersonen und Familien sowie einige Gruppen für eine Gesamtfläche von 9000 Quadratmetern eine Patenschaft. So entstand dort im vergangenen Jahr eine blühende Wiese, die Bienen und anderen Insekten Nahrung und Möglichkeiten zur Ei-Ablage bot.

Königsbrunn: Erlöse sollen an Vereine gespendet werden

Hinzu kam eine weitere Fläche von 2000 Quadratmetern, die der Landwirt als seinen persönlichen Beitrag zusätzlich ansäte. 50 Cent kostete die Patenschaft für einen Quadratmeter und so kamen insgesamt 4500 Euro zusammen. Wie berichtet, spendete Schuler den größten Teil des Betrags an den Imkerverein und an die Königsbrunner Tafel.

Auch in diesem Jahr will er wieder einen Teil des Erlöses an zwei Königsbrunner Vereine spenden, erklärt Schuler auf Anfrage. So soll das Geld an den Königsbrunner Hilfsfonds, der in Not geratene Bürger unterstützt, gehen. Außerdem will der Landwirt einen Teil der Spenden dem Gartenbauverein zukommen lassen. Die Mitglieder planen, im neuen Obst- und Gartenzentrum an der Egerländerstraße einen Lehrgarten einzurichten, in dem der Verein auf für Insekten wichtige Pflanzen und Sträucher aufmerksam machen will.

20 Paten haben sich schon gemeldet

Bei der Aktionswiese auf Schulers Feld wird das Geld in drei Teile geteilt. Rund ein Drittel benötigt der Landwirt zur Deckung seiner Kosten für Saat und Anbau und jeweils ein Drittel sollen die beiden Vereine erhalten. Bisher haben sich 20 Teilnehmer bei ihm gemeldet, berichtet Schuler. Zusammen hätten sie die Patenschaft für eine Fläche von 1500 Quadratmetern übernommen.

Aber angesichts der über 4400 Königsbrunner, die sich im vergangenen Jahr mit ihrer Unterschrift im Rathaus für das Volksbegehren eingesetzt haben, ist der Landwirt optimistisch, dass sich noch mehr Bürger beteiligen. Denn: „Der Umwelt ist nicht mit einmaligen Aktionen geholfen, Umweltschutz geht über Jahrzehnte“, sagt Schuler.

Wer bei der Aktion mitmachen möchte, kann sich bis Ende Mai bei Landwirt Walter Schuler melden. Die Patenschaft für einen Quadratmeter Blühwiese kostet 50 Cent. Landwirt Walter Schuler ist telefonisch unter der Nummer 08231/2121 oder per E-Mail an walter-schuler@gmx.de zu erreichen.

