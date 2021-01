12:30 Uhr

Königsbrunner Nachwuchs-Tänzer gewinnen Bayern-Pokal

Mit einer erfreulichen Nachricht geht der TSC Dance Gallery Königsbrunn ins neue Jahr: Sofia Meyer und Leland Merl haben den Bayern-Pokal 2020 gewonnen.

Tanzsportturniere waren in diesem Jahr nur bedingt und unter starken Auflagen möglich. Bei der bayernweiten Pokalserie werden die Ergebnisse aller Turniere verrechnet und ein Gesamtsieger gekürt. Ein Finalturnier der besten Teilnehmer gab es in diesem Jahr nicht. Sofia Meyer und Leland Merl konnten sich hierbei sowohl den Sieg in ihrer Altersgruppe Junioren I (12 - 13 Jahre) ertanzen, als auch in der nächsthöheren Altersgruppe Junioren II (14 – 15 Jahre) gegen die ältere Konkurrenz.

Die beiden konnten sich durch ihre gute technische Leistung deutlich vom restlichen Feld absetzen. Gerade im für den Teamsport und damit auch Tanzsport schwierigen Corona-Jahr sind der Verein und Trainerin Tanja Kuschill besonders stolz auf den Erfolg des Nachwuchspaares: Die Mühen des alternativen und für Trainer und Tanzpaare neuen Online-Trainings während des ersten und nun auch zweiten Lockdowns tragen Früchte, sind sich die Verantwortlichen sicher. Das gebe auch wieder Auftrieb für die kommenden Monate. (AZ)

