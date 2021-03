06:00 Uhr

Königsbrunner Senioren können sich vor Ort impfen lassen

Ende März können sich Königsbrunner Senioren in Königsbrunn gegen Corona impfen lassen.

Ältere Königsbrunner über 80 können sich den Weg in ein Impfzentren paren. Die Stadt Königsbrunn bietet zwei Impftermine vor Ort an. So bekommt man einen Termin.

Erstmals finden am 29. und 30. März Corona-Impfungen für über 80-Jährige in Königsbrunn statt. Die Impfung wird im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes von einem mobilen Impfteam aus Ärzten und medizinischem Fachpersonal durchgeführt und soll den älteren Menschen den Weg in die Impfzentren Gablingen und Bobingen ersparen. Auch die Termine für die Zweitimpfung stehen mit dem 19. und 20. April bereits fest.

Rund 1730 Königsbrunner wurden angeschrieben, ob sie das Impfangebot wahrnehmen möchten. Die Impfeinladungen mit detaillierten Informationen zum Ablauf der Aktion wurden am Donnerstag von Bediensteten der Stadtverwaltung ausgetragen. Wer am 1. März 1941 oder früher geboren wurde und kein Schreiben erhalten hat, soll sich baldmöglichst, spätestens jedoch bis Freitag, 12. März, unter der Telefonnummer 08231/606-111 melden (7.30 Uhr bis 13.30 Uhr).

Bei Bedarf kann es weitere Impftermine in Königsbrunn geben

Eine Teilnahme an der Impfaktion ist nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Die Stadt weist ausdrücklich darauf hin, dass es keine Ausweitung der Impfberechtigten geben wird. Es können daher an den genannten Terminen keine jüngeren Ehepartner, keine Angehörigen oder ehrenamtlich Tätige geimpft werden. Bei Bedarf sind laut Landratsamt zu einem späteren Zeitpunkt weitere Impftermine für Senioren in Königsbrunn möglich. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen