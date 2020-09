17:51 Uhr

Königsbrunner Stadtrat verstößt bei Abstimmung gegen Vorschrift

Plus Königsbrunns CSU-Stadtrat Paul Streicher hielt sich bei der Abstimmung über einen von ihm eingereichten Bauantrag nicht an die Geschäftsordnung. Was Bürgermeister Franz Feigl dazu sagt.

Von Hermann Schmid

Eigentlich hätte Stadtrat Paul Streicher ( CSU) seinen Platz im Bauausschuss räumen müssen, als über einen von ihm eingereichten Bauantrag für das Grundstück Siedlerweg 5 jüngst abgestimmt wurde. Dass er das nicht tat, sorgte für etwas Verwirrung.

Die Bayerische Gemeindeordnung und die Geschäftsordnung des Rates der Stadt Königsbrunn regeln, wie sich Stadträte zu verhalten haben, wenn bei einem Punkt der Tagesordnung eine „persönliche Beteiligung“ vorliegt (siehe Infokasten). Die Geschäftsordnung ist da besonders klar: Das Mitglied hat vorab die Sitzungsleitung unaufgefordert zu informieren und muss während Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch verlassen.

Feigl will Ausschussmitglieder schriftlich auf Geschäftsordnung hinweisen

Ersteres hat Paul Streicher getan. Das bestätigt Bürgermeister Franz Feigl auf Anfrage. Letzteres nicht. Streicher, Stadtratsmitglied seit 2002 und seitdem auch im Bauausschuss, erklärt: „In den zwölf Jahren unter Ludwig Fröhlich hat niemals jemand rausgehen müssen.“ In der CSU-Fraktion habe man für solche Situationen empfohlen: Zurücklehnen und sich nicht beteiligen.

Diese „Zurück-Haltung“ ist für Sitzungsleitung und Protokollanten aber nicht immer erkennbar. In der fraglichen Bauausschusssitzung wurde erst 7:5 als Abstimmungsergebnis genannt und später vom Bürgermeister auf 6:5 korrigiert.

Stadtrat Paul Streicher Bild: CSU Königsbrunn

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte Bürgermeister Feigl: Er habe „aufgrund der Fülle an Anträgen an diesem Abend“ übersehen, dass Streicher zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes nicht von sich aus seinen Platz verlassen hatte. So habe er ihn nicht darauf hingewiesen, was er bedauere. Feigl will den Vorgang zum Anlass nehmen, alle Mitglieder des Stadtrats schriftlich auf die Regelungen ihrer Geschäftsordnung hinzuweisen.

Streicher betont, er habe schon bei der Entscheidung über eine Bauvoranfrage zu diesem Grundstück in der Sitzung vom 26. Mai diesen Jahres nicht abgestimmt. Laut Protokoll haben damals aber alle 13 Mitglieder des Ausschusses die Nachverdichtung mit zwei Doppelhäusern abgelehnt. Das Protokoll vermerkt allerdings nicht, dass Paul Streicher an Beratung und Beschlussfassung damals nicht teilnahm.

Streicher betont, nicht für das Bauprojekt geworben zu haben

Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert Streicher, wie er zum Bauherrn für das Grundstück Siedlerweg 5 wurde. Ursprünglich habe ein befreundetes Augsburger Bauunternehmen erwogen, das Grundstück zu kaufen und ihn um seine Meinung zu den Möglichkeiten der Bebauung gebeten. Er habe schon damals zwei Doppelhäuser für machbar erachtet. Die Bauverwaltung im Landratsamt habe dies in der Folge bestätigt.

Im Mai wollten die Augsburger das Projekt im Siedlerweg 5 dann doch nicht anpacken, er habe dann das Grundstück zu unveränderten Bedingungen erworben. Die Bau-voranfrage, noch ausgearbeitet vom Augsburger Unternehmen, habe bereits sein Sohn im Rathaus abgegeben. Der Notartermin war für den 25. Mai angesetzt, wurde dann aber auf Wunsch des Verkäufers um eine Woche verschoben. Anschließend habe er Bürgermeister Feigl über den Erwerb informiert.

Paul Streicher sagt, er wolle in dieser Sache nicht „als der böse Bube“ dastehen. „Ich habe keinen Mitbewerber ausgeschaltet, ich habe keinen überboten!“ Er habe auch nicht in der Fraktion oder unter anderen Ratskollegen für das Bauprojekt geworben. Für den Sinneswandel einer Mehrheit im Ausschuss sei wohl die positive Einschätzung aus dem Landratsamt ausschlaggebend gewesen, meint er.

Festzuhalten bleibt auch: Dadurch, dass Stadtrat Streicher gegen die Geschäftsordnung des Rates verstoßen hat, ist der Beschluss nicht ungültig. Das wäre er nur, wenn seine Stimme den Ausschlag in der Abstimmung gegeben hätte.

Die Geschäftsordnung im Wortlaut:

Zwei Abschnitte in der Bayerischen Gemeindeordnung und der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Königsbrunn (in der aktuellen Fassung vom 7. Mai 2020) regeln, was Stadträte zu beachten haben, wenn ihre Gremien über Themen beraten und entscheiden, bei denen eine „persönliche Beteiligung“ vorliegt.

Bayerische Gemeindeordnung

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung: Ein Mitglied kann an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluss ihm selbst, einem Angehörigen oder einer von ihm vertretenen natürlichen oder juristischen Person oder sonstigen Vereinigung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Gleiches gilt, wenn ein Mitglied in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat.

(...) Ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, entscheidet der Gemeinderat ohne Mitwirkung des persönlich Beteiligten. (...) Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds hat die Ungültigkeit des Beschlusses nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.

Geschäftsordnung des Rates der Stadt Königsbrunn

Beratung der Sitzungsgegenstände: Mitglieder des Stadtrats, die nach den Umständen annehmen müssen, von der Beratung und Abstimmung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen zu sein, haben dies vor Beginn der Beratung dem oder der Vorsitzenden unaufgefordert mitzuteilen.

Entsprechendes gilt, wenn Anhaltspunkte dieser Art während der Beratung erkennbar werden.

Das wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossene Mitglied hat während der Beratung und Abstimmung seinen Platz am Beratungstisch zu verlassen; es kann bei öffentlicher Sitzung im Zuhörerraum Platz nehmen, bei nichtöffentlicher Sitzung verlässt es den Raum.

