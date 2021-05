18:00 Uhr

Königsbrunner Trachtler überraschen ihre Mitglieder mit Miniatur-Maibäumen

Plus Wegen Corona fiel die Maifeier in Königsbrunn heuer aus. Doch die Königsbrunner Trachtler haben eine besondere Aktion gestartet und 70 kleine Maibäume zum Zusammenbauen verteilt.

Von Felicitas Lachmayr

Blau-weißer Stamm, ringsherum Tafeln und obenauf die ortstypische Krone: Der Maibaum der Königsbrunner Trachtler kann sich sehen lassen - wenn auch nur aus der Nähe. Denn anders als das Original ist der diesjährige Stamm etwa hundertmal kleiner und ragt nicht am Marktplatz in die Höhe, sondern in den Wohnzimmern der Vereinsmitglieder.

