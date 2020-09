vor 16 Min.

Königsbrunner Verein spendet Brunnen

Die Brunnenanlage für die Priesterschule in Tchitchao in Togo ist fertiggestellt.

Nach drei Monaten Bauzeit hat die Organisation „KfBiA – Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ eine Brunnenanlage für eine Priesterschule in Tchitchao in Togo fertiggestellt. Unterstützt wurde das Projekt vom Bistum Augsburg und der Erzabtei St. Ottilien.

Die ersten Bohrungen begannen im Juni. Beim zweiten Versuch stießen die Projektverantwortlichen auf ausreichend Grundwasser. Mit einer elektrischen Pumpe wird das Wasser nun in einen großen Behälter gepumpt und von dort in der Priesterschule verteilt. Damit verfügen die 300 Schüler, Lehrer und Bediensteten über ausreichend gesundes Wasser für den täglichen Gebrauch.

Der Leiter der Priesterschule ist dankbar und versicherte, dass die nach Ablauf der Gewährleistungsfrist anfallenden Reparaturkosten selbst bezahlt werden. (SZ)

