vor 23 Min.

Königsbrunner erleben die Partnerstadt hautnah

Beim Ausflug des Rabforums gibt es eine besondere Überraschung für die Vorsitzende

Eine Gruppe des Vereins für die Städtepartnerschaft Königsbrunn – Rab hat unter Leitung der Vorsitzenden Irene Tarasenko für eine Woche die kroatische Insel besucht. Gleich am ersten Tag wurden die Rabfahrer von Fremdenführer Bogdan begrüßt. Er erläuterte die Geschichte der Insel Rab und freute sich, dass die Königsbrunner die Städtepartnerschaft festigen. Bei einer Stadtführung erläuterte er die Gegebenheiten der Vier-Türme-Stadt. Natürlich durfte das Schützenheim der bekannten Armbrustschützen von Rab nicht fehlen, wo Luka Percinic die Waffen und die Geschichte der Schützen erläuterte.

Wie bei jedem Besuch wurde auch eine Schifffahrt mit Mittagessen organisiert. Es wurde ein altes Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg, das am Meeresgrund eines kleinen Fjordes liegt, besichtigt und auch die beiden Gefängnisinseln Grgur und Goli waren Ziel der Ausflugsfahrt. Zufälliger Höhepunkt der Schifffahrt war kurz vor der Rückkehr eine Gruppe von Delfinen, die das Schiff säumten. Am nächsten Tag stand eine Wanderung mit dem kroatischen Wanderführer Bero Dumic auf dem Programm. Es ging mit dem Bus nach Lopar und dann wanderte die Gruppe über schöne Wanderwege in die „Saharabucht“. Zurück wurde dann das bergsteigerische Können gefragt. Es ging teilweise steil bergauf. Die Anstrengung wurde dann mit einer herrlichen Aussicht auf das Meer mit seinen schönen Buchten belohnt. Auch eine Inselrundfahrt mit dem Bus und Reiseführer Bogdan stand auf dem Programm. Seine kurzweiligen Ausführungen gaben Einblick in die Geschichte der Insel Rab. Bei einem Stopp auf einem herrlichen Aussichtsplatz, nahm Bogdan die Gelegenheit wahr, die Vorsitzende Irene Tarasenko mit der Raber Ehrenmedaille für ihre Verdienste für die Partnerschaft der beiden Städte auszuzeichnen. Im Anschluss wurde eine Weinkellerei besichtigt. (AZ)

Themen folgen