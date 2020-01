25.01.2020

Königsbrunner haben die meiste Auswahl

Bei den Kommunalwahlen im März gehen in Königsbrunn sieben Bewerber ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Die Wähler in der größten Stadt im Landkreis haben damit auch die größte Auswahl.

Am Donnerstagabend ist die Meldefrist abgelaufen. Bei den Kommunalwahlen im März gehen in der größten Stadt im Landkreis sieben Bewerber ins Rennen um das Bürgermeisteramt. Die Bewerber in allen Gemeinden im Überblick

Am Donnerstagabend ist die Meldefrist für die Kommunalwahlen am 15. März abgelaufen. Die meiste Auswahl im südlichen Landkreis haben die Wähler in Königsbrunn: Sieben Listen mit sieben Bürgermeisterkandidaten werben in der größten Stadt im Landkreis um ihre Gunst. Hier sind die Listen für alle Orte in der Übersicht.

Königsbrunn

CSU, Freie Wähler, SPD, Grüne, FDP, BbK, AfD

Bobingen

CSU, SPD, Grüne, FW, FBU

Schwabmünchen

CSU, SPD, Freie Wähler, Grüne

Langerringen

CSU/UW, SPD, Freie Wähler, Dorfliste Schwabmühlhausen

Großaitingen

CSU, SPD, Freie Wählervereinigung Großaitingen, Freie Bürger Union (FBU), Grüne (neuer Ortsverband), Junge Liste Großaitingen, Freie Wählergemeinschaft Reinhartshofen-Hardt

Hiltenfingen

Gemeinsame und einzige Liste von CWU und FWV

Obermeitingen

CSU, Unabhängige Bürgerliste Obermeitingen, Freie Wählergemeinschaft Obermeitingen

Kleinaitingen

CSU/Unabhängige Wähler, Freie Wählervereinigung Kleinaitingen

Klosterlechfeld

CSU, Grüne/SPD, Freie Wähler Vereinigung Klosterlechfeld, Unabhängige Klosterlechfelder Wählergemeinschaft, Gemeinsam für Klosterlechfeld

Graben

CSU, Grüne, Wir für Graben, Bündnis Lechfeld

Untermeitingen

CSU, Grüne, Freie Wählervereinigung Untermeitingen, FDP, Bündnis Lechfeld

Oberottmarshausen

CSU/Unabhängige Wähler, Freie Wähler

Wehringen

CSU, SPD, Freie Wähler

Mickhausen

CSU/Unabhängige Wählergemeinschaft, Freie Wähler Mickhausen, Liste Münster, Liste Grimoldsried

Langenneufnach

CSU/Freie Wählergruppe, Freie Wählervereinigung, Unabhängige Bürger

Walkertshofen

CSU/Freie Bürger, Freie Wähler Walkertshofen, Unabhängige Bürger

Scherstetten

Freie Bürger, Gemeinschaft Konradshofen

Mittelneufnach

Freie Wählervereinigung/CSU

Anmerkung: Dies ist eine Aufstellung der vorläufigen Anmeldungen zur Wahl. Ob alle aufgeführten Gruppen am Ende auch auf den jeweiligen Stimmzetteln landen, entscheiden die jeweiligen Wahlausschüsse. Das heißt konkret: es kann noch kleine Änderungen geben, weil Unterlagen unvollständig waren oder die Zahl gültiger Unterstützer-Unterschriften nicht ausgereicht hat.

