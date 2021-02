vor 17 Min.

Königsbrunner will E-Ladestation bauen und verzweifelt an den Behörden

Plus Hans-Günter Michel aus Königsbrunn hat sich ein Elektroauto gekauft. Doch der Wunsch nach einer Ladestation in seiner Garage scheitert an einer kleinen Straßenquerung.

Von Adrian Bauer

Hans-Günter Michel bewohnt mit seiner Frau ein schmuckes Reihenmittelhaus. Vor seiner Tür verläuft der Schwalbenweg, ein kleines Sträßchen, das nur die Anwohner und die Paketboten nutzen und das nach knapp 100 Metern in einem Wendehammer endet. Auf der anderen Seite des Wegs liegt Michels Garage, wo seit Neuestem ein Plug-in-Hybrid steht - ein Auto mit Verbrennungs- und Elektromotor, dessen Batterie regelmäßig mit Strom betankt werden muss. Das würde Michel gerne in seiner Garage tun. Doch die vier Meter breite Straße erweist sich als unüberbrückbares Hindernis.

Als vor einigen Monaten der Kauf eines neuen Wagens anstand, entschied sich die Familie für das teilweise elektrisch betriebene Fahrzeug. Für die nötige Ladestation wollte Michel ein Leerrohr samt Leitung von seinem Haus unter der Straße hindurch legen lassen. Er hatte schon Baufirmen angefragt. Zwei Nachbarn hätten sofort Interesse signalisiert, ihre Garagen ebenfalls anzuschließen, ein dritter überlege noch. Doch die Stadt Königsbrunn lehnte das Vorhaben ab: Private Leitungen unter öffentlichen Straßen werden grundsätzlich nicht genehmigt, wurde Michel beschieden: "Wenn ich das Auto nicht in der eigenen Garage laden kann, ist der Kauf im Nachhinein eine Fehlentscheidung."

Hoffen auf freie Ladesäule am Königsbrunner Marktplatz

Momentan betanken die Michels ihre Batterie an der Ladesäule am Königsbrunner Marktplatz. Jede Fahrt ist verbunden mit der Hoffnung, dass dort ein Platz frei ist. Denn am Mercateum könne man nur mittels einer App oder Karten bestimmter Unternehmen bezahlen und bei der Säule am LEW-Technikzentrum in der Nibelungenstraße funktioniere die Bezahlung mit seiner Kreditkarte nicht: "Meine Karte sendet zu wenig Daten und wird daher abgelehnt." Dazu komme, dass mit dem Weg zur Ladesäule und zurück die Reichweite kaum reiche, um elektrisch in die Augsburger Innenstadt und zurück zu fahren. Bei winterlichen Temperaturen schaffe das Auto mit der Batterie 25 bis 28 Kilometer, weil auch Heizung und Licht daraus gespeist würden. "Gott sei Dank haben wir uns für das Hybrid-Modell entschieden, sonst wäre der Ärger noch größer", sagt Michel.

Der Stadt Königsbrunn macht er dabei keinen Vorwurf. Mit dem Leiter der Abteilung Tiefbau im Rathaus, Jörg Kratzer, habe er sehr gute Gespräche gehabt. Nur Lösung gibt es keine, denn die Argumente der Stadt sind eindeutig: Leitungen werden unter Straßen nur verlegt, wenn die Inhaber bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Legen Energieversorger Stromkabel, schließen sie mit der Stadt einen Wegenutzungsvertrag. Darin ist geregelt, wer die Kosten für die Baumaßnahmen trägt, sich um den Unterhalt kümmert und für Schäden haftet. Zudem müssen die Unternehmen auch detaillierte Pläne führen, in denen verzeichnet ist, wo und in welcher Tiefe ihre Leitungen liegen und wie stark diese sind. Bei weiteren Baumaßnahmen werden diese Informationen abgefragt und in die Planung einbezogen.

Leitungsbau wird für Privatleute extrem teuer

Prinzipiell könnte diese Aufgaben auch ein Privatmann übernehmen, sagt Jörg Kratzer: "Das kommt ihm dann aber deutlich teurer, als wenn er die Aufgabe einem Versorgungsunternehmen überträgt." Neben den Baukosten müsste er dann vor allem eine kostenintensive Versicherung abschließen. Denn wenn jemand durch die Leitung zu Schaden komme, kämen enorme Folgekosten auf den Verantwortlichen zu. Durch Gesetzesänderungen lasse sich da kaum etwas erleichtern, weil die Voraussetzungen die gleichen bleiben: Beim Bau müsse die genaue Lage der Leitung festgehalten und die Haftung geklärt werden.

Michel hat auch schon bei den Lechwerken nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gebe, einen Anschluss zu legen. Diese bieten verschiedene Modelle für private Ladeinfrastruktur an. Angeboten wurde eine Leitung von einem Verteiler an der Lechstraße samt einem Zugangspunkt am Rand der Garagenzeile, an die dann die Garagen angeschlossen werden können. Kostenpunkt: etwa 15.000 Euro für den Bau plus die individuellen Anschlusskosten - ein teurer Spaß für die Möglichkeit, sein Auto zu betanken.

Angesichts der vielen Anstrengungen und Reden der Politik, die Elektromobilität attraktiver zu machen, wundert sich Michel über die Regelung: "Solche Wohnsituationen wie bei uns gibt es mit Sicherheit zu Tausenden in Deutschland. Wenn man dafür keine einfache Lösung schaffen kann, was soll dann das ganze Gerede von der Mobilitätswende?" Er will nicht locker lassen und weiter nach einer bezahlbaren Lösung suchen, die es ihm ermöglicht, sein Auto in seiner Garage zu laden.

