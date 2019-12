vor 1 Min.

Königsbrunnerin bastelt professionell Kuscheltiere

Plüschtiere sind bei Rita Bruckdorfer in jeder Ecke zu finden. Alle sind Unikate und vom Schnitt bis zur Ausführung selbst gemacht. Die Künstlerin an der Nähmaschine braucht durchschnittlich rund zehn Stunden für jedes ihrer Werke.

Von Claudia Deeney

Als Gast in Rita Bruckdorfers Wohnung hat man den Eindruck, in einem Kuscheltierzoo oder sehr schönen Plüschwarengeschäft zu Besuch zu sein.

An den Türrahmen hängen Fledermäuse mit dem Kopf nach unten, auf dem großen Sitzkissen im Wohnzimmer hat es sich eine Geierfamilie bequem gemacht, Teddybären stehen davor und das Wohnzimmerregal ist von oben bis unten gefüllt mit Teddys, Schnecken und vielen weiteren Tieren.

Alle diese teils felligen Mitbewohner sowie das Sitzkissen hat die 48-jährige Königsbrunnerin liebevoll selbst hergestellt. Und man sieht, dass kein Exponat dem anderen gleicht. Die Größen sind genauso unterschiedlich wie die Farben und Stoffe. Jedes Tier stellt ein Unikat dar und darauf legt die Erschafferin auch großen Wert, wie sie betont: „Ich mache alles selbst – vom Entwurf über Schnittmuster bis hin zum fertigen Modell sind alle meine Kreationen Einzelanfertigungen.“ Für die gelernte Erzieherin ist das weit mehr als ein Hobby, wie sie sagt. Immer schon habe sie gerne gebastelt und zu ihrem Berufsbild gehören handwerkliche Fähigkeiten durchaus dazu.

Für ein Exemplar braucht Rita Bruckdorfer rund zehn Stunden

Für jedes ihrer Werke benötigt sie im Schnitt um die zehn Stunden. Dabei ist es egal, ob große oder kleine Tiere hergestellt werden, denn bei den kleinen Tieren macht sie fast alles mit der Hand und bei den großen kann sie auch mal ihre diversen professionellen Näh- oder Stickmaschinen einsetzen. Wie schafft sie ein solches Pensum?

„Mein Tag könnte ruhig ein paar Stunden mehr haben“, gibt sie lächelnd zu. Sie sei der Typ Mensch, der gerne seine Hände beschäftigt halte, abends vor dem Fernseher habe sie immer etwas in Arbeit: „Ich höre fern, meine Augen brauche ich für meine Werke.“ Das sei für sie wie eine Therapie, da könne sie abschalten vom Alltag und sich richtig fallen lassen.

Handarbeiten sind ihr Leben, und so hat Rita Bruckdorfer etliche Jahre ihren Beruf als Erzieherin in Teilzeit ausgeübt, um so mehr Zeit zu haben für ihre Leidenschaft. In Schwabmünchen hatte sie bis 2018 auch ein kleines Geschäft, in dem sie Backformen verkauft hat. Mit diesen ist sie zusätzlich auf vielen Märkten in der Region unterwegs gewesen. Daher dürfte so mancher Königsbrunner Rita Bruckdorfer mit ihren Backformen schon auf den Marktsonntagen gesehen und vielleicht auch schon bei ihr eingekauft haben. „Dabei ist Backen und auch Kochen gar nicht so meins,“ erklärt sie und dass sie aus gesundheitlichen Gründen die Entscheidung getroffen habe, die Märkte mit den Backformen aufzugeben.

Sie will sich mehr ihrem Label „Bärino“ widmen

„Es ist an der Zeit, wieder etwas Neues zu beginnen“, begründet sie den Entschluss, sich zu verändern und sich zukünftig auf ihr Label „Bärino“ zu konzentrieren. Dazu gehört, dass sie neben den Tieren auch andere Dinge anfertigt. Beispielsweise Shirts mit lustigen Emblemen und Sprüchen, wie das mit der Weihnachtsfigur „Grinch“. Gerne geht sie auch auf Wünsche ihrer Kunden ein. Als Beispiel nennt sie eine Kundin, die das Taufkleid ihres Babys mit Namen und Datum bestickt haben wollte. Sie erzählt: „Da passe ich natürlich ganz besonders auf, dass dem Kleidchen nichts passiert.“

Die Ideen gehen ihr nicht aus, denn sie geht gerne shoppen, und zwar auf ihre eigene Art: „Wenn ich im Urlaub bin, dann gehe ich in Stoffgeschäfte und bringe immer was mit.“ Und die verschiedenen Stoffe inspirieren sie auch entsprechend, da entstehen beim Anblick im Geiste Igel mit etwas stacheligem Fell oder Ratten und Hasen sowie bunte Kissen für kleine Kinder mit Gesichtern. Das Innenleben ihrer Werke gestaltet sie ebenso akribisch wie das Äußere, damit selbst ganz kleine Tiere ihre Gelenke bewegen, stehen oder sitzen können.

Für die Handarbeiten hat sie ein Gewerbe angemeldet

Auch wenn es ein Hobby ist – Rita Bruckdorfer arbeitet professionell und hat entsprechend ein Gewerbe angemeldet. Das ist ihr sehr wichtig, weil sie dann in der Lage ist, viele ihrer Stoffe bei dem Händler zu beziehen, der auch die weltbekannte Marke Steiff beliefert. Das hat zwar seinen Preis, aber sie möchte für ihre Werke nur das Beste. Sie weiß, dass sie den tatsächlichen Zeitaufwand nicht weiterberechnen kann, betont aber: „Für meine Seele ist es wichtig, meine Geschöpfe zu schaffen und das hat für mich meinen ganz eigenen Wert.“

Weitere Informationen gibt es unter www.baerino.de, per Mail an kontakt@baerino.de oder per Telefon unter 0162/4551516.

