Königsbrunns Ferienprogramm fällt etwas dünner aus

Die Corona-Einschränkungen wirken sich auf das Königsbrunner Ferienangebot aus. Trotz vieler Auflagen finden aber 110 Kurse statt. Auch drei neue sind dabei.

Von Claudia Deeney

Die offizielle Vorstellung des Ferienprogramms 2020, fand in diesem Jahr nur im kleinen Rahmen statt. Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek konnte nicht, wie sonst üblich, eine Schulklasse empfangen und den Schülern ein dickes Ferienprogrammheft aushändigen. Ganz ausfallen lassen wollten die Verantwortlichen das Angebot aber nicht.

Trotz Corona: 110 Ferienkurse finden in Königsbrunn statt

Die Covid-19-Pandemie machte nicht nur die strahlenden Kindergesichter zur Einführung des Heftes zunichte, sondern bescherte dem Team vom Kulturbüro auch jede Menge zusätzliche Arbeit. „Durch die Auflagen und damit verbundenen Änderungen, Hygienevorgaben und Abstandsregelungen war es uns nicht möglich, das ursprünglich geplante Ferienprogramm umzusetzen“, erklärte Rebecca Ribarek. Von anfangs 206 Angeboten blieben 110 Kurse übrig, die wahrscheinlich stattfinden werden. Ganz sicher sei im Moment nichts, weil die Stadt sich zu hundert Prozent an die jeweilige Gesetzeslage zu halten habe.

„Trotzdem war es Bürgermeister Franz Feigl ein echtes Anliegen, dass das Ferienprogramm stattfindet“, sagt Ribarek. Gerade für Kinder sei es unerlässlich, in der Corona-Zeit in den Ferien etwas anzubieten, damit sie Eindrücke von außen bekommen.

Warum sich das Programm kurzfristig ändern könnte

In den Schulen wird jetzt der Flyer verteilt. Es war dem Team wichtig, dass das Jahresmotto 2020 „Leben, Lieben, Lachen – Zusammen“ künstlerisch gestaltet und in gewohnter Form bei Kindern und Eltern ankommt. Tanja Zimmermann führte aus: „Die Eltern kennen das Heft und warten darauf, hätten wir einfach nur einen Infozettel mitgegeben, wäre der vielleicht verloren gegangen.“ So erkennen Mama und Papa gleich, was ihr Kind im Schulranzen mit nach Hause bringt. Auch wenn die Form von außen gleich aussieht, gibt es im Inneren lediglich den Verweis auf weitere Informationen zu den Kursen und Anmeldeformalitäten über das Internet.

Dieser Flyer wirbt für das Ferienprogramm. Bild: Claudia Deeney

„Wir müssen ausgesprochen kurzfristig agieren können und flexibel sein. Ohne Internet wäre es schwierig, das Programm entsprechend umzusetzen“, sagt die Leiterin des Kulturbüros. Sie bedankt sich auch ausdrücklich bei allen ehrenamtlichen Anbietern und betont, dass die, die absagen mussten, dies nicht aus einer Bequemlichkeit herausgetan hätten. Viele seien einfach nicht in der Lage gewesen, die strengen Vorschriften umzusetzen.

So sei beispielsweise der stets beliebte Spätzlekochkurs in der Küche des Hotel Zeller nicht zustande gekommen, weil auch die derzeit erlaubten acht Kinder in einer Hotelküche zu viel seien. Die offiziell zehn gestatteten Personen setzen sich momentan aus acht Kindern und zwei Betreuungspersonen zusammen.

Sogar neue Kurse haben es in das Ferienprogramm geschafft

Trotz der sehr vielen Auflagen, zu denen auch gehört, dass Toiletten vorhanden sein müssen und dass Maskenpflicht herrscht, sind viele Anbieter bereit, sich dieser anspruchsvollen Aufgabe zu stellen. Sogar drei neue Kurse sind dabei nämlich: „Tarkour“ (der Trendsport Parkour in der Turnhalle) vom TSV Königsbrunn, „Töpfern“ von der Töpferei Toscati und „Beachhandball“ vom BHC Königsbrunn. Bekanntes wie beispielsweise „Spielend Jonglieren lernen“, „Tanzen“ oder „Kampfsportarten“ sind genauso wieder vertreten, wie „Pferde und Co. im Stadtwald“ oder „afrikanisches Trommeln“. Trotz Corona finden die Kinder eine breite Auswahl an Aktivitäten im Programm. Da die Teilnehmerzahlen sehr begrenzt sind, werden Wartelisten geführt.

Das Kursprogramm mit allen wichtigen Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Ferienprogramm-Homepage des Kulturbüros unter: www.unser-ferienprogramm.de/koenigsbrunn. Wer keinen Computer- oder Internetzugang hat, kann sich auch telefonisch an das Kulturbüro wenden: Telefon: 08231/606-260.

