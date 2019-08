19:49 Uhr

Königsbrunns Fledermaus-Hotel ist fertig

Die Auffangstation für verletzte oder geschwächte Tiere im Tierparadies Gut Morhard ist eröffnet. Was es dort für Besucher zu entdecken gibt.

Von Marion Kehlenbach

Das Tierparadies Gut Morhard in Königsbrunn hat einen neuen Anziehungspunkt: Das Bat-Hotel ist eröffnet. Oder die Fledermaus-Kiste, wie es Tierschutzverein-Vorsitzender Heinz Paula formuliert. Dem widerspricht Initiator Günther Groß vom Naturmuseum umgehend. Er bevorzugt eine klassische Namens-Variante und meint, das ganze sollte einfach nur „Fledermausstation Königsbrunn“ heißen. Da erhält er sofort Rückendeckung von Claudia Weißschädel, Vorsitzende vom Verein Fledermausschutz Augsburg, denn so steht es auch schon über dem Eingang.

Und während es über den Namen noch etwas verbales Geplänkel gibt, sind sich die Verantwortlichen einig, dass das Projekt als solches absolut gelungen und bayernweit einmalig ist. Denn in der Auffangstation werden nicht nur geschwächte Tiere wieder aufgepäppelt, bis sie ausgewildert werden können. Es gibt auch umfassendes Informationsmaterial zu den nachtaktiven Tieren.

Videoaufnahmen zeigen die nächtlichen Aktivitäten der Fledermäuse

Die Auffangstation steht im neu angelegten Freibereich des Tierparadies Gut Morhard. Sie besteht aus einer drei auf sechs Meter großen Voliere, in die Besucher hineinschauen können. Man sieht aber tagsüber wenig außer Futter- und Trinknäpfe. Dafür ist alles mit Kameras und Monitoren ausgestattet, sodass Interessierte sich kleine Videoaufnahmen aus vergangenen Nächten anschauen können. Besonders die Filmsequenzen mit einer Fledermaus-Mutter und ihrem Kind und einer fressenden Fledermaus werden an diesem Morgen immer wieder angeschaut.

Eingeladen sind Sponsoren und Interessierte, um auf die Eröffnung anzustoßen. Paula sagt: „Das Projekt ist großartig geworden und ein zentraler Baustein in unserem Tierkompetenz-Zentrum.“ Er lobt Groß für seinen Einsatz, die finanziellen Mittel aufgetrieben zu haben. Groß wiederum gibt das Lob weiter an die Städte Augsburg und Königsbrunn, Behörden und Baufirma. Viele hätten ihn vorher gewarnt, dass es kaum möglich wäre, so kurzfristig das Projekt umzusetzen. Doch die Kooperation von Tierschutzverein, Naturmuseum und dem Verein Fledermausschutz und allen anderen Beteiligten hätten es möglich gemacht.

Tiere zogen aus dem Pflegezimmer nach Königsbrunn

Vorher fanden die abgegebenen Fledermäuse vorübergehend eine Bleibe im Haus von Claudia Weißschädel. Doch, obwohl Weißschädel alles so organisierte, wie es die Tiere brauchten, tat ihnen der Umzug nach Königsbrunn gut, wie die Fledermaus-Expertin erklärt. Die Tiere hätten sofort mit Flugübungen begonnen, so eine Beobachtung, und einige konnten schon ausgewildert werden. Dazu gibt es extra einen abgetrennten Bereich, in denen die Fledermäuse einfach nach draußen gelangen und dennoch immer wieder zurück können, Schutz haben und sich Futter holen, solange sie es brauchen. Gefüttert werden Mehlwürmer.

Besonders viel zu entdecken gibt es für Kinder. Im Beobachtungsraum sind überall Stoff-Fledermäuse versteckt, die es zu suchen gilt, genauso wie in einem Wimmel-Bild. Hier wird gezeigt, wo sich die fliegenden Säugetiere am liebsten verstecken, wenn sie einmal ins Haus beziehungsweise Wohnzimmer kommen. „Invasion“ ist das Bild betitelt, denn oft verirrt sich nicht nur ein Tier, sondern gleich eine ganze Kolonie. Dann hängen die kleinen ungebetenen Gäste in den Gardinen, hinter Bildern oder im Bücherregal und sitzen in Tassen und Vasen.

Das Fledermauszimmer wird erst einmal aufgeräumt

Alle Schautafeln haben einen sogenannten QR-Code. Smartphone-Nutzer werden so auf weiterführende Internetseiten geleitet. Beispielsweise wird gezeigt, wie unterschiedlich schnell der Herzschlag von Fledermäusen im Sommer und im Winter ist, wenn sie Winterschlaf halten.

Aber was macht Claudia Weißschädel jetzt mit ihrem verwaisten Fledermauszimmer zuhause? „Erst einmal aufräumen“, erzählt sie und lacht. Abgegebene Fledermäuse, die eine Intensiv-Betreuung brauchen, werden immer noch von den Vereinsmitgliedern daheim gepflegt, bis sie alleine fressen und auch keine medizinische Versorgung mehr benötigen. Dann kommen die Tiere in die Fledermaus-Station, wo sie Flugübungen machen, etwas zu fressen bekommen und die gute Stube von den Tierpflegern des Tierschutzvereins auch sauber gemacht wird – also doch irgendwie ein Bat-Hotel.

Schulklassen und andere interessierte Gruppen können eine Führung zur Fledermausstation vereinbaren beim Verein Fledermausschutz fledermaus@weissschaedel.de oder Gut Morhard Gut.Morhard@tierschutz-augsburg.de.

