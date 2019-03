vor 35 Min.

Königsmarkt: 200 Fieranten locken mit ihren Waren

Am Sonntag verwandelt sich die Hauptstraße in Königsbrunn wieder in eine Handelsmeile.

Am Sonntag können die Königsbrunner im Zentrum wieder nach Schnäppchen stöbern. In der Schul- und Schwabenstraße findet wieder der beliebte Flohmarkt statt.

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße im Zentrum verwandelt sich am Sonntag, 17. März, wieder einmal in eine Einkaufsmeile. Beim Königsmarkt bieten zwischen dem Kreisverkehr bei St. Ulrich und der Einmündung der Gartenstraße 200 Fieranten von 10 bis 18 Uhr ihre Waren an.

Am Rande des Markttreibens ist ebenfalls einiges geboten. Die örtlichen Geschäfte öffnen von 11 bis 16 Uhr ihre Türen. Zudem gibt es ein großes Unterhaltungsprogramm mit Kart-Rundkurs, Modell-Trucks und Trampolinspringen. Nicht mehr geben wird es nach Auskunft der Stadt den Kindermarkt mit Karussell und Unterhaltung für die Kleinen. Dieser sei vom Hotel Krone organisiert worden, werde aber nicht mehr angeboten.

Flohmarkt: In der Schul- und Schwabenstraße finden Flohmarkt-Liebhaber Nützliches, Trödel und Raritäten – hier darf den ganzen Tag über gestöbert und gehandelt werden. Dazu hat die Stadt eine Bitte an die Verkäufer: Für die Verkaufsstände sollen nur die öffentlichen Gehwege genutzt werden. Die Fahrbahnen müssen für etwaige Einsätze von Rettungsdiensten frei bleiben.

Parkmöglichkeiten: Wer nicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus kommt: Das Auto kann auf den Parkplätzen hinter der St.-Ulrich-Kirche beziehungsweise an der Königsallee oder auf den ausgewiesenen Parkbereichen der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße abgestellt werden. Auch die Parkplätze am Hans-Wenninger-Stadion können von Marktbesuchern genutzt werden. Ebenso kann auf der Haunstetter Straße zwischen der Kreuzung Augsburger Straße/Lechstraße und der Königsallee, jeweils auf der rechten Spur der Fahrbahn, geparkt werden. In diesen Bereichen ist ab Sonntag, 17. März, ab 7 Uhr das Parken bis zum Jahrmarktende auf dem jeweils rechten Seitenstreifen erlaubt. Während des Jahrmarktes ist in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 angeordnet. Der Bereich soll in dieser Zeit nur für den Parkverkehr genutzt werden und wird für den Durchgangsverkehr ab der Kreuzung Augsburger Straße/Lechstraße gesperrt.

Verkehrsbeschränkungen: Um den Aufbau der Marktstände zu ermöglichen, wird die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße zwischen Samstag, 16. März, 14 Uhr, und Sonntag, 17. März, 22 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen dem Kreisverkehr bei St. Ulrich und der Einmündung der Gartenstraße. Gesperrt sind auch sämtliche Seitenstraßen, die in den Marktbereich einmünden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Gesperrt ist ab Samstag, 14 Uhr auch der Parkplatz an der Marktstraße, gegenüber dem Rathaus. Am Samstagvormittag findet in diesem Bereich der Wochenmarkt statt. Ein Parken auf dem gesamten öffentlichen Parkplatz ist aufgrund der Jahrmarkts- und Flohmarktveranstaltung nicht möglich. Im direkten Bereich des Flohmarktes an der Von-Eichendorff-Straße stünden keine Parkflächen zur Verfügung, teilt die Stadt mit.

Busverkehr: In der Zeit der Sperrungen fürs Markttreiben werden diverse Haltestellen nicht oder nur eingeschränkt von den Bussen des AVV angefahren. Der Verkehrsverbund hat entsprechende Aushänge gemacht.

Weitere Details zu Verkehrsbeschränkungen hat die Stadt Königsbrunn auf ihrer Homepage veröffentlicht unter www.koenigsbrunn.de

