vor 20 Min.

Königsmarkt bei Kaiserwetter

Bei sommerlichen Temperaturen bummeln Tausende Besucher über den Königsmarkt, erkunden die Angebote der Fieranten und bekommen Informationen über Großprojekte.

Von Elmar Knöchel

Die Sonne lachte und die Temperaturen erreichten sommerliche Werte über 20 Grad. Kein Wunder also, dass gefühlt halb Königsbrunn auf den Beinen war, um sich beim Königsbrunner Königsmarkt eines der vielen Schmankerl schmecken zu lassen oder sich an einem der zahlreichen Stände ein Schnäppchen zu kaufen. Traditionell gab es wieder eine große Auswahl an Bekleidung, Haushaltsartikeln und natürlich jede Menge Spezialitäten aus aller Herren Länder. Heiß begehrt waren an diesem Tag vor allem kalte Getränke. So hatten die Damen und Herren vom Service überall sämtliche Hände voll zu tun.

Doch es gab auch durchaus ernste Themen. Die Mitglieder vom Verein „Meilen für Kinder“ rüsten sich zum Beispiel für ihre Fahrt nach Afrika. Im Verband mit insgesamt 48 Fahrzeugen fahren sie von Königsbrunn aus nach Gambia. Und die Königsbrunner können dabei sein. Für eine Zehn-Euro-Spende wird auf dem ausrangierten Feuerwehrtransporter ein Bild des Spenders angebracht und er fährt dann quasi mit nach Gambia.

Königsbrunner transportieren medizinische Vorräte nach Westafrika

Initiator und Vorsitzender des Vereins, Roland Krätschmer, freut sich über die große Anteilnahme an der Aktion. Durch die mitgebrachten Gelder sowie die Fahrzeuge selbst werden in Gambia dann viele humanitäre Projekte wie Schulbauten und Krankenhäuser unterstützt werden. Das ausrangierte Feuerwehrfahrzeug aus Königsbrunn soll zum Beispiel in Gambia einen defekten Rettungswagen ersetzen. Sogar chirurgische Bestecke und ähnlich nützliche Dinge hätten sie schon als Spenden an Bord, erklärte Anita Krätschmer, die ebenfalls an der Rallye teilnehmen wird: „Fünf Tage davon werden wir tatsächlich ohne Straßen quer durchs Gelände in der Wüste unterwegs sein“, erzählt sie. Ein Abenteuer für Mensch und Material. Am Ende der Reise würden dann die Fahrzeuge meistbietend versteigert und der Erlös in die Hilfsprojekte fließen.

Auch an einem anderen Stand standen ernstere Themen im Fokus. Im Infobus der SWA konnten sich die Königsbrunner aus erster Hand über die Fortschritte beim Bau der Straßenbahnlinie drei überzeugen. Von dieser Möglichkeit zur Information machten die Königsbrunner auch regen Gebrauch, wie Dorothee Schäfer von der SWA erzählte. Fragen gab es hauptsächlich zum Baufortschritt und wie der Lärmschutz geregelt werden soll. Die positiven Stimmen zur neuen Tramlinie seien dabei deutlich in der Überzahl, freute sich Schäfer. Auch viele Anwohner an der Trasse würden dem Projekt mittlerweile durchaus positiv gegenüber stehen.

Königsbrunner fürchten bei der Tram vor allem teure Tickets

Negativ würde von vielen allerdings die zu erwartende Tarifstruktur bewertet. So gebe es hauptsächlich Befürchtungen, dass die Preise für eine Fahrt in die Innenstadt zu hoch sein werden. Diese Bedenken versuchte Dorothee Schäfer dann gleich zerstreuen, indem sie zum Beispiel das sogenannte „Tagesticket“ erläuterte, das gerade für Familien erhebliche Preisvorteile brächte. Trotzdem freute sie sich über den lebhaften Andrang: „Denn deswegen sind wir ja hier“, meinte sie.

Nebenan zeigten die Sportler vom Königsbrunner „Twin Taekwondo“ ihr Können und ihre Körperbeherrschung. Und am Schokoschlösschen heizte eine Band mit heißem Rock ‘n’ Roll dem Publikum noch zusätzlich zur Sonne ein. So sollte am Ende jeder auf seine Kosten gekommen sein, der sich entschlossen hatte, den Tag in Königsbrunns Mitte zu verbringen.

Themen folgen