10.10.2019

Königsmarkt mit Ausflug nach Afrika

Am Sonntag wird die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in Königsbrunn zur Einkaufsmeile. Neben den Buden gibt es Infos zu Zukunftsprojekten und eine Fotoaktion.

Die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wird am Sonntag, 13. Oktober, wieder zur großen Budenstraße. Von 10 bis 18 Uhr bieten Fieranten beim Königsmarkt wieder ihre Waren an. Diesmal gibt es neben Kleidung, Lebensmitteln und Bastelbedarf auch Informationen über Zukunftsprojekte der Stadt und einen besonderen Weg zu einer Reise nach Afrika. Zahlreiche Geschäfte im Stadtgebiet sind zudem von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Die Informationen gibt es beim Markt auf Höhe des Naturmuseums: Dort werden dieses Mal auch die Stadtwerke Augsburg zu finden sein, die Informationen über die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 mitbringen. Und wer sich über die Pläne zur Königsbrunner Stadtentwicklung informieren möchte, wird gleich daneben am Stand des Planungsbüros Haines-Leger Architekten Stadtplaner aus Würzburg-Rimpar fündig.

Auf dem Feuerwehrauto von Königsbrunn nach Afrika

Die Möglichkeit, auf eine Afrika-Reise zu gehen, bietet sich auf dem Marktplatz neben dem Ordnungsamt. Dort steht das Feuerwehrauto, das ab dem 9. November mit Roland Krätschmer und seinen Mitstreitern vom Verein „Meilen für Kinder der Welt“ die Reise nach Banjul in Westafrika antreten wird. Wer dabei sein möchte, kann gegen eine Spende von zehn Euro ein Foto von sich machen lassen, das dann auf dem Auto platziert und so den ganzen Weg nach Gambia getragen wird. Auf dem Marktplatz sind außerdem der Kart-Rundkurs und die Modelltrucks wieder Anziehungspunkte für Groß und Klein.

Rund ums Rathaus sind den ganzen Tag über alle Flohmarkt-Fans gefragt, denn dort darf gesucht, gestöbert, gefeilscht und gehandelt werden. Die Verkäufer werden gebeten, für die Verkaufsstände nur die Gehwege und die öffentlichen Verkehrsflächen zu nutzen, damit die Anwohner im Flohmarktbereich ihre Wohnungen und Häuser ungehindert erreichen können. Öffentliche Toiletten stehen beim Marktplatz und mit Toilettencontainern auf Höhe des Eiscafés Pia zur Verfügung.

Sperrung der Wertachstraße dürfte für volle Umfahrungen sorgen

Verkehrstechnisch könnte es wegen der Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Wertachstraße diesmal etwas enger werden. Die Marktfläche erstreckt sich wie üblich vom Kreisverkehr bei St. Ulrich bis zur Kreuzung an der Gartenstraße. Ab Samstag, 12. Oktober, 14 Uhr ist die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bis zum Sonntag, 22 Uhr, in dem Bereich für den Durchgangsverkehr gesperrt. Dazu kommen Teilstücke der Straßen rund ums Rathaus. Umleitungen sind ausgeschildert, Autofahrer sollen als Umgehung vor allem die Lechstraße nutzen.

Parkmöglichkeiten bestehen auf den öffentlichen Parkflächen wie an der Königsallee oder am Parkplatz Hans-Wenninger-Stadion an der Karwendelstraße) sowie auf der Haunstetter Straße zwischen der Kreuzung Augsburger Straße/Lechstraße und der Königsallee, jeweils auf der rechten Spur der Fahrbahn. In diesen Bereichen ist ab Sonntag, 13. Oktober, ab 7 Uhr das Parken bis zum Marktende auf dem jeweils rechten Seitenstreifen erlaubt. Während des Marktes ist in diesem Bereich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer angeordnet.

Auf den nächsten Königsmarkt im kommenden Jahr müssen die Königsbrunn dann sechs Wochen länger als sonst warten: Am üblichen Termin, dem dritten Sonntag im März, finden die Kommunalwahlen statt. Da die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes an einem Tag nicht gleichzeitig zwei Großereignisse organisieren können, hat der Stadtrat entschieden, den nächsten Königsmarkt vom 15. März auf Sonntag, 26. April, zu verschieben. (AZ, adi)

