Königstherme: Im künftigen Forum wird nicht gespielt

Indoor-Spielplätze in der Region erfreuen sich durchaus großer Beliebtheit. Die Königsbrunner Stadträte halten das neue Forum aber nicht für den richtigen Ort für so einen Betrieb.

Der Wettbewerb zur Neugestaltung des Thermenareals kann kommen. Der Bürgermeister verteidigt das Projekt gegen Kritik.

Von Adrian Bauer

Der Königsbrunner Stadtrat hat den Anforderungskatalog für den Architektenwettbewerb zur Gestaltung des Forums samt Bürgersaal auf dem Gelände der ehemaligen Königstherme auf den Weg gebracht. Nach zuletzt emotionalen Debatten blieb es diesmal in Sachen Lautstärke ruhig. Einig waren sich die Räte trotzdem nur in wenigen Punkten.

Einer davon betraf den geplanten Indoor-Spielplatz: Als Ergebnis des Bürgerdialogs hatte Werner Lohmann, der Leiter des Technischen Bauamts, 2000 Quadratmeter Platz im ursprünglichen Konzept vorgesehen. Die Stadträte hatten allerdings schon in der Sitzung vor zwei Wochen Bedenken gegen diese Art der Nutzung angemeldet und erneuerten diese nun. Peter Sommer (BbK) merkte an, dass es nicht Aufgabe der Stadt sein könne, solch ein Projekt zu realisieren: „Hätte es Interessenten für so etwas gegeben, hätten wir genug Flächen zu bieten gehabt – zum Beispiel im Hin&Mit-Hochhaus. Aber nicht auf unserem Sahnestückchen.“ Helmut Schuler (Freie Wähler) stimmte mit Sommer überein, dass solche Betriebe nur schwierig profitabel zu betreiben seien: „So etwas ist nur mit günstigen Mieten in der Peripherie darstellbar, aber nicht hier.“ Der Spielplatz wurde daher einstimmig aus dem Konzept gestrichen.

Feigl: „Für die Stadtentwicklung ist es ein Leuchtturm-Projekt“

Bürgermeister Franz Feigl (CSU) wies Kritik zurück, dass das Projekt keinen Leuchtturmcharakter habe. Es sei zwar richtig, dass das Forum überregional nicht ausstrahle: „Für die Stadtentwicklung ist es aber ein Leuchtturmprojekt.“ Königsbrunn habe viele verschiedene Wohnviertel, die nur durch die alte B17 verbunden seien: „Die Menschen begegnen sich höchstens beim Einkaufen oder auf organisierten Festen oder Kulturveranstaltungen“, sagte Feigl. Mit dem Forum wolle man Räumlichkeiten schaffen, wo die Bürger zusammenkommen können. Die Räume dort seien deshalb nicht nur für Vereine, sondern auch für Firmen und Bürger gedacht.

Die großen überregionalen Anziehungspunkte wie die Therme Erding, die Therme Bad Wörishofen oder das Legoland hätten eines gemeinsam, das in Königsbrunn fehlt, sagte Feigl: „Sie alle haben Fläche, um die Menschen aufzunehmen und für Erweiterungen.“ 2019 sei eine andere Situation als bei der Eröffnung der Königstherme 1984. Diese sei 20 Jahre lang ein echter Leuchtturm gewesen. Heute seien die Besucherzahlen nicht mehr darstellbar, die es brauche, um so ein Bad halbwegs kostendeckend zu betreiben. Die Eishalle biete dagegen eine Nische in der Region, bei der es sich lohne, sie zu bedienen. Das zeige die Zahl von 30000 Besuchern bei den öffentlichen Läufen in dieser Saison.

Stadt will zeigen, wie man ein lebendiges Zentrum schaffen kann

Werner Lohmann ergänzte, das man mit dem Forumskonzept eine neue Art von Leuchtturm schaffen wolle, indem man auf vorbildliche Weise zeige, wie man als Kleinstadt ein lebendiges Zentrum schaffen kann. Durch die Gesamtkonzeption wolle man in der Lage sein, die verschiedenen Bereiche einer modernen Zentrumsnutzung nebeneinander anzuordnen.

Uneinig waren sich die Stadträte, ob beim Realisierungsteil des Wettbewerbs auch schon ein Parkdeck auf dem Parkplatz zwischen Jugendzentrum und Königsallee enthalten sein sollte. Alexander Leupolz (CSU) war der Meinung, man solle zunächst mit den vorhandenen Parkplätzen arbeiten und schauen, ob zusätzliche Stellplätze vonnöten seien. Dies sei ja wiederum auch von den angesprochenen Zielgruppen und der Akzeptanz des Forums abhängig. Zudem sei man auch hier für zehn Jahre an einen Entwurf der Preisträger gebunden, wenn es im Realisierungsteil stünde. Sinnvoll sei es, sich über den Ideenteil unverbindlich Vorschläge für Größe und Platzierung machen zu lassen. Doris Lurz und Alwin Jung (Grüne) sprachen sich für eine Aufnahme in den Realisierungsteil aus, weil Parkplätze nachgewiesen werden müssten und das Gebäude mit der Hauptstruktur in Zusammenhang stehe. Die Mehrheit der Räte stimmte aber für eine Einordnung im Ideenteil.

Kubsch: Offener Wettbewerb hätte frischen Wind bringen können

Florian Kubsch (SPD) erneuerte seine Kritik an dem Vorhaben als solches und am Wettbewerb. Dieser sei mit den Quadratmeter-Angaben viel zu eng gefasst: „Wir brauchen keinen Wettbewerb für eine halbe Million Euro, wenn wir das Ergebnis schon kennen.“ Sinnvoll wäre aus seiner Sicht nur ein offener Ideenwettbewerb gewesen, der frischen Wind für die Stadt hätte bringen können: „Die Therme war ja auch keine ureigene Königsbrunner Idee, sondern kam von außen.“ Er warnte vor den Kosten des Projekts. Alle Räte sollten sich Gedanken machen, ob diese Planung gut genug sei für ein Grundstück, das einem Gemeinde- oder Stadtrat nur einmal im Leben in den Schoß falle.

Die Mehrheit der Räte war offenbar dieser Meinung. Der Wettbewerbstext wurde gegen die Stimmen der SPD, von Wolfgang Leis (FDP/BF) und Christian Kunzi (freie Wähler)

