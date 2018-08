vor 40 Min.

Kommandowechsel in der Ulrichkaserne

Oberstleutnant Karsten Zager übergibt die Fachschule der Bundeswehr für Informationstechnik an Georg Stern.

Von Hieronymus Schneider

Mit einem feierlichen militärischen Appell wurde in der Ulrichkaserne ein Führungswechsel vollzogen. Oberstleutnant Karsten Zager übergab nach sieben Jahren die Leitung der Fachschule für Informationstechnik an seinen Nachfolger Georg Stern. Der Appell wurde musikalisch vom Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen umrahmt und mit der Bayernhymne und der deutschen Nationalhymne würdig abgeschlossen.

Die Übergabe nahm vor den angetretenen Lehrgangsteilnehmern und zahlreichen Ehrengästen der Kommandeur der Schule für Informationstechnik, Brigadegeneral Frank Schlösser, in Anwesenheit des Inspekteurs des Cyber- und Informationsraums, Generalleutnant Ludwig Leinhos, vor. Karsten Zager trat 1978 als Grundwehrdienstleistender in die Luftwaffe der Bundeswehr ein. Nach der Unteroffiziersausbildung wechselte er zu den Fernmeldern des Heeres. Von 1981 bis 1985 studierte er Elektrotechnik an der Bundeswehr-Universität in Hamburg mit dem Abschluss als Diplom-Ingenieur.

Nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand

Seit sieben Jahren führt er die Fachschule für Informationstechnik in der Ulrichkaserne. Nun geht er nach 40 Dienstjahren in den Ruhestand. Beim Empfang nach dem Appell bedankte sich Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl für die gute Zusammenarbeit des Kasernenkommandanten mit der Patengemeinde, die ihm stets eine Herzensangelegenheit war. Zum Dank und als Erinnerung überreichte der Bürgermeister ein Luftbild von Kleinaitingen und einen Schirm der Gemeinde mit der Aufschrift „Dahoim“.

Zager wird aber seinen Ruhestand nicht in Kleinaitingen, sondern in der Nähe von Regensburg verbringen. Das Personal der Fachschule würdigte die Ära Zager, in der mehr als 500 Lehrgangsteilnehmer auf ihre zukünftigen Aufgaben als Offizier vorbereitet wurden. Getreu seiner Devise bei zahllosen Bergmärschen „Immer vorwärts“ schenkten sie ihm zum Abschied eine Lichtmühle, die bei Sonnenlicht immer in Bewegung ist, und eine Ballonfahrt über seine Wahlheimat Regensburg.

Für die Schule der Informationstechnik ist Georg Stern ein alter Bekannter

Neuer Leiter der Fachschule für Informationstechnik und zugleich Kommandant der Ulrichkaserne ist ab sofort der 45-jährige Oberstleutnant Georg Stern. Er wurde 1993 als Grundwehrdienstleistender in das deutsche Heer eingezogen. Dort stieg er vom Reserveunteroffizier zum Panzergrenadieroffizier auf und studierte von 1999 bis 2002 Elektrotechnik an der Bundeswehruniversität in Neubiberg. Nach seiner Verwendung als Kompaniechef wechselte Stern innerhalb der Bundeswehr in die IT-Laufbahn und war von 2007 bis 2010 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundeswehruniversität tätig. 2012 promovierte er zum Dr.-Ing. Für die Schule der Informationstechnik ist Georg Stern ein alter Bekannter, war er von Juli 2010 bis Februar 2015 zunächst als Hörsaalleiter und danach als Inspektionschef an der Schule auf dem Lechfeld.

Die Fachschule für Informationstechnik gehört organisatorisch zu der in Feldafing und Pöcking am Starnberger See stationierten Schule für Informationstechnik. Seit September 2011 findet der Lehrgangsbetrieb in der Kleinaitinger Ulrichkaserne statt. Dort wurden ein neues Lehrsaalgebäude gebaut, ein Stabs- und Bürogebäude modernisiert und vier alte Unterkunftsblöcke zum Standort Kaserne 2000 umgebaut. Etwa 240 Fachschüler werden als Offiziersanwärter in jeweils zweijähriger Ausbildung zum staatlich geprüften Elektrotechniker oder Informatiktechniker ausgebildet.

Themen Folgen