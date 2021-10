B17: Warum gibt es erst jetzt Arbeiten in der Nacht?

Plus Durch Nachtarbeiten wird die Baustelle auf der B17 schneller fertig als geplant. Warum nutzt man diese Möglichkeit erst jetzt?

Endlich mal eine gute Nachricht: Die Baustelle auf der Bundesstraße 17 wird deutlich schneller fertig als geplant. Wochenlang standen leidgeprüfte Autofahrer im Stau - und, schlimmer noch: Es gab zwei schreckliche Unfälle, bei denen zwei Menschen ums Leben kamen.