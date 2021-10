Corona-Fälle an einer Grundschule: Testet die Lehrer mit!

Plus Einen 100-prozentigen Schutz vor dem Corona-Virus gibt es nicht. Doch die Lücken im Testkonzept der Staatsregierung werfen trotzdem Fragen auf.

Die Kinder müssen zurück an die Schulen - darin sind sich alle einig und das ist auch gut so. Einen 100-prozentigen Schutz vor einer Corona-Ansteckung gibt es zwar nicht, diese steckt die Mehrheit der Kinder wohl aber ohne Langzeitfolgen weg, sodass das Risiko überschaubar ist. Doch das Testkonzept der Staatsregierung wirft trotzdem einige Fragen auf. Die wichtigste: Warum weitet man den Test-Pool in den Grundschulen nicht auch auf die Lehrer aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen