Corona: Hoffentlich wird die vierte Welle nicht zum Tsunami

Plus Die Corona-Entwicklung ist im Augsburger Land dramatisch. Warum jetzt eine Notbremse wie in Österreich her muss und auch Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden sollten.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde zu viel geredet und zerredet. Und zu viel Zeit verschenkt. Mittlerweile ist die Inzidenz im Landkreis bei 650 angekommen. Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen haben sich über 1600 Menschen angesteckt. Innerhalb eines Tages waren es zuletzt über 200. Die Situation in den Krankenhäusern ist dramatisch. An den Wertachkliniken ist seit einigen Tagen die Belastungsgrenze erreicht. Alle planbaren Operationen wurden abgesagt. Kräfte werden gebündelt, damit genügend Mitarbeiter die schwerkranken Covid-Patienten versorgen können. Mit jedem Tag spitzt sich die Situation weiter zu.

