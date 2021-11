Die Impfquote im Landkreis Augsburg ist immer noch zu niedrig

Wer keine Antikörper hat, muss draußen bleiben. Die 2G-Regel bringt erhebliche Einschnitte, die vor allem Ungeimpfte treffen. Doch sie sind es auch, die die Lage unnötig erschweren.

Knapp 260 Neuinfektionen an einem Tag, eine Inzidenz von 472 und die Intensivbetten fast voll: Die Corona-Lage im Landkreis ist kritisch. Ohne weitere Einschränkungen lässt sich die vierte Welle kaum aufhalten. Das hat die Entwicklung der vergangenen Wochen gezeigt. Deshalb ist es richtig, dass in vielen Einrichtungen nun die 2G-Regel gilt. Hoffentlich lässt sich so die medizinische Versorgung, auf die alle Anspruch haben, in den Krankenhäusern aufrechterhalten.

Wer keine Antikörper hat, muss draußen bleiben - aus dem Kino, der Sporthalle, dem Club. Das sind erhebliche Einschnitte, die vor allem Ungeimpfte treffen. Doch sie sind es auch, die die Lage unnötig erschweren. Manche mögen Bedenken haben gegen die Spritze, doch diese haben angesichts der Realität in den Krankenhäusern kaum Bestand. Denn klar ist auch: Die Impfung schützt Menschen ohne Vorerkrankungen vor einem schweren Verlauf.

Im Landkreis liegt die Impfquote derzeit bei 65 Prozent - zu niedrig, um die Pandemie wirklich in den Griff zu bekommen. Dass innerhalb so kurzer Zeit ein Impfstoff verfügbar war, ist eine wissenschaftliche Meisterleistung. Wer das nicht anerkennen will, muss mit den Konsequenzen leben.