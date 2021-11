Die Verkehrswende im Großraum Augsburg gelingt nur gemeinsam

Plus Der Anschluss an die Straßenbahn ist eine tolle Sache für Königsbrunn. Für eine nachhaltige Verkehrswende braucht es aber auch einen attraktiven Ticketpreis.

Dass Königsbrunn bald an die Straßenbahn angeschlossen wird, ist eine gute Nachricht: Die Nutzerinnen und Nutzer bekommen deutlich mehr und komfortablere Anschlüsse nach Augsburg. Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen bedeuten die barrierefreien Bahnen ganz neue Freiheiten. Die Fahrt in die Stadt wird klima- und nervenschonender, weil die Tram den Stau im Berufsverkehr auf der B17 einfach links liegen lässt. Nun folgt allerdings ein Aber.