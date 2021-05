Es gibt noch viel zu tun in Sachen Corona-Forschung

Plus Die Wege des Virus müssen noch genauer erforscht werden. Auch um die Frage zu klären, warum in Nachbarlandkreisen die Inzidenzen so unterschiedlich sind.

Die Landsberger dürfen im Biergarten hocken und die Menschen aus dem Landkreis Augsburg Land nicht. Schuld daran ist mal wieder das vermaledeite Virus, konkret: die Sieben-Tage-Inzidenz. Und die ist im Nachbarlandkreis deutlich niedriger als im Augsburger Land, und das schon seit Wochen.

