16:12 Uhr

Kommentar: Gutscheine helfen den Kindern und Vereinen

Kindern fehlt es an Bewegung. Das war schon vor Corona so. Doch die Pandemie hat das Problem verschärft, denn Sportangebote in der Schule und im Verein fielen aus. Der Mangel an Sport wirkt sich nicht nur negativ auf die Kondition und Koordination der Kinder aus. Auch Übergewicht oder psychische Belastungen sind die Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen