Krisen und Katastrophen: Warum Willensstärke und innere Kraft so wichtig sind

Plus Es ist wichtig, innere Stärke zu entfalten, um an Krisen und Schicksalsschlägen nicht zu zerbrechen.

Sein Schicksal hat viele Menschen bewegt: Monatelang wartete der kleine Daniel aus Schwabmünchen auf ein Spenderherz. Für seine Eltern war es eine aufreibende Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Die fast 1000 Tage im Klinikum Großhadern bedeuteten eine kaum vorstellbare Belastung, die immer verbunden war mit Angst und Sorgen.