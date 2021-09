PCR-Tests in Kitas: Gute Idee, schwierige Kommunikation

Plus Die Kommunen warten auf Anweisungen, wie sie die PCR-Pooltests in Kitas organisieren sollen. Die große Frage: Warum hat man mit der Bekanntgabe nicht gewartet?

Die Einführung von PCR-Pooltests in den Kindertagesstätten haben Fachverbände und Experten seit längerem gefordert. Die genaueren Tests bieten deutlich mehr Sicherheit und können helfen, Ausbrüche und damit Schließungen ganzer Einrichtungen zu verhindern. Dass die Eltern und das Personal in den Entscheidungsprozess eingebunden werden, ist selbstverständlich, auch wenn es für die Landratsämter zusätzliche Arbeit verursacht.