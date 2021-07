Schwimmen ist (über)lebenswichtig

Plus Kinder haben kaum Chancen auf einen Platz im Schwimmkurs. Das ist alarmierend.

Diese Nachrichten sind alarmierend: Viele Kinder haben wegen geschlossener Bäder und ausgefallenem Schwimmunterricht in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht schwimmen gelernt. Und auch jetzt haben sie kaum Chancen, das Verpasste nachzuholen.