Singoldsand 2021: Ein Stück Normalität kehrt zurück

Plus Es ist eine gute Nachricht und ein Stück Normalität, die zurückkehrt: Singoldsand 2021 findet statt, wenn auch anders als früher.

2020 musste es ausfallen, das Singoldsand-Festival, das Jahr für Jahr Tausende Menschen nach Schwabmünchen gelockt hatte. Auch in diesem Jahr stand die Veranstaltung auf der Kippe, aber zwei Wochen vor Beginn ist nun endlich klar: Singoldsand 2021 findet statt.