Kommentar

Wie haltbar ist die Corona-Teststrategie für die Schulen?

Plus Ein Corona-Ausbruch an der Königsbrunner Grundschule macht noch kein großflächiges Problem. Doch der Fall zeigt, dass die Teststrategie kein Allheilmittel ist.

Von Adrian Bauer

Die zahlreichen Corona-Infektionen an der Grundschule Süd in Königsbrunn zeigen vor allem eines: Es kann auch ohne grobe Fehler oder Pflichtverletzungen passieren, dass an einer Schule ein größerer Ausbruch entsteht, der auch gesundheitliche Folgen außerhalb des Schulhauses mit sich bringt. Den Erkrankten geht es hoffentlich bald besser. Doch angesichts des Infektionsgeschehens in Königsbrunn bleibt die große Frage: Hält die Teststrategie für die Schulen auch während der "Hauptsaison" für Atemwegserkrankungen?

