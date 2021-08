Zwei Wochen Sommerschule werden Wissenslücken nicht stopfen

Plus Die Idee hinter der Sommerschule klingt gut, doch praktisch lässt sich das kaum umsetzen.

In den Ferien nachholen, was beim Homeschooling auf der Strecke blieb: Die Idee hinter der Sommerschule klingt gut, doch praktisch lässt sich das kaum umsetzen. Zu groß sind die Lernrückstände vieler Schülerinnen und Schüler. Für sie, wie auch für die Lehrkräfte war die Corona-Krise eine enorme Herausforderung, die zu meistern teils schon an der technischen Ausstattung scheiterte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen