Kommt ein Mobilfunkmast auf dem Dach des Feuerwehrhauses?

Plus Experten sind überzeugt: Das Dach der Feuerwehr Schwabmühlhausen wäre der geeignetste Standort für einen neuen Mobilfunkmast. Der wäre bis zu acht Meter hoch.

Von Hieronymus Schneider

Wo soll der neue Mobilfunkmast in Schwabmühlhausen hin? Auf dem Dach der Feuerwehr in Schwabmühlhausen wäre der neue Mobilfunkmast am besten aufgehoben. Robert Mayr vom Zentrum für angewandte Mobilfunkmessungen aus Memmingen erläuterte die wissenschaftlichen Messmethoden.

Die Vorhermessungen, also die Aufnahme der aktuellen Belastung, ergab mit 0,35 Prozent des zulässigen Grenzwerts eine sehr niedrige Belastung. Dieser Wert wurde in Schwabaich gemessen, alle anderen Messstellen in Sichtweite zum geplanten Standort erbrachten niedrigere Werte. Die Prognose, wie sich die Mobilfunkstrahlung durch den Bau eines Sendemasts erhöht, ergab einen Höchstwert von 22 Prozent im Bereich der Bergstraße/Römerstraße und den niedrigsten Wert von 1,7 Prozent des zulässigen Grenzwerts in Schwabaich.

Werte sollen in der Praxis niedriger ausfallen

Mayr wies daraufhin, dass es sich dabei um maximale Werte handelt, die in der Praxis meist niedriger ausfallen. Die zulässigen Grenzwerte würden aber bei dieser Annahme nicht annähernd erreicht. Physiker Wilhelm Kielmann von der Deutschen Funkturm GmbH, einer Tochter der Telekom, bestätigte in seinem Vortrag, dass das Feuerwehrhaus in der Schwabmühlhauser Bergstraße als geeignetster Standort in Frage kommt.

Gleiche Lebensbedingungen für alle

Auf dessen Dach soll ein sieben bis acht Meter hoher Funkmast errichtet werden. Die Mitwirkung der Gemeinde bei der Standortsuche wurde bereits 2018 von Bürgermeister Konrad Dobler zugesichert. Kielmann erklärte die Notwendigkeit weiterer Mobilfunkmasten mit der Vervierfachung der Datenmenge seit 2014 und mit dem Recht der Bürger auf gleiche Lebensbedingungen. Dazu gehöre auch die Versorgung mit digitalen Kommunikationsmitteln. Er sagte, dass die Strahlung aller Handygeräte im Ort zusammen stärker sei als die Strahlung des Mobilfunkmastes. „Bei schlechtem Empfang ist die Strahlung höher als bei gutem, deshalb ist es ein Trugschluss zu glauben, dass ein weit entfernter Mast weniger Strahlung bedeute“, erklärte Kielmann.

Außerhalb des Ortes müsste der Mast 40 Meter hoch sein

Ein Mast außerhalb des Ortes müsste etwa 40 Meter hoch sein, um das Versorgungsgebiet abzudecken. Nun muss der Gemeinderat über den gewählten Standort entscheiden. Sollte der Beschluss für das Feuerwehrhaus in Schwabmühlhausen getroffen werden, könnte die Planung für den Funkmast im Dezember beginnen und zwischen Ostern und Pfingsten 2021 gebaut werden.

Bücher-Telefonzelle bleibt offen

Auch die Telefonzelle mit dem Büchertauschregal war Thema im Gemeinderat. Sollte sie wegen der Gefahr der Virenübertragung geschlossen werden? Gemeinderätin Irmgard Betten (CSU/UW), die zum Kreis der Initiatorinnen gehört, verwies auf die Maskenpflicht beim Betreten der Telefonzelle. Zusätzlich werde ein Desinfektionsmittelspender bereitgestellt. Die Virenübertragung durch Berühren der Bücher könne auch durch Tragen von Handschuhen vermieden werden. Mit elf Stimmen bei drei Enthaltungen beschloss der Gemeinderat, die Bücher-Telefonzelle unter diesen Bedingungen weiterhin geöffnet zu lassen.

