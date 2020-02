vor 43 Min.

Kommunalwahl 2020: Langenneufnach baut und investiert

Plus Welche Projekte in Langenneufnach in den vergangenen sechs Jahren abgewickelt wurden. Welche Aufgaben in Zukunft anstehen.

Von Karin Marz

Die Gemeinde Langenneufnach zählt zu den steuerkräftigsten Gemeinden im Landkreis Augsburg und weist doch eine hohe Verschuldung auf. Momentan liegt der Schuldenstand zwar noch bei 1,4 Millionen Euro, doch bereits Ende 2023 wird diese Summe auf voraussichtlich 3,2 Millionen Euro ansteigen. Diese Verschuldung hat natürlich auch seine Gründe. Denn die Gemeinde investiert viel, um den Ort zukunftsfähig und attraktiv zu gestalten.

Die wichtigsten Ziele der Unabhängigen Bürger Langenneufnach 1 / 5 Zurück Vorwärts Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken. Dafür wurde in der Vergangenheit das Kinderhaus St. Martin gebaut, dieses soll in nächster Zeit vergrößert werden.

Für die älteren Generationen wünschen sich die Unabhängigen Bürger altersgerechte Wohnmöglichkeiten, zum Beispiel (Tages-)Pflegemöglichkeiten sowie ein Angebot von betreutem Wohnen im Dorf.

Unter Umweltschutz verstehen die Unabhängigen Bürger die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs in Form der Reaktivierung der Staudenbahn.

Die Gruppierung möchte darüber hinaus weitere Rad- und Fußwege innerhalb und außerhalb des Dorfgebiets schaffen, wie der Bau eines Radweges zwischen Langenneufnach und Mickhausen, den Ausbau des Talauenweges und die Schaffung weiterer Naherholungswege.

Die Gruppierung will außerdem die Dorfgemeinschaft mit der Unterstützung der vielfältigen Vereine stärken, damit diese Freizeitangebote anbieten können und Veranstaltungen im Dorf stattfinden. Die fünfte und gleichzeitig letzte Amtsperiode von Bürgermeister Josef Böck – er kandidiert nicht mehr – war geprägt von zahlreichen Bauvorhaben, die er gemeinsam mit den Gemeinderäten umsetzen konnte. Das sicherlich größte Projekt war die Umgestaltung des Rathausumfeldes und die Schaffung eines neuen, 600 Quadratmeter großen Dorfplatzes, der vor gut einem Jahr offiziell eingeweiht wurde. Neben Zuspruch gab es damals auch Kritik. Anfang Februar 2017 fiel nach vielen Diskussionen und Planungsarbeiten schließlich im Gemeinderat der Entschluss: Der Gemeinderat stimmte für den Bau. Die Gesamtkosten betrugen 1,3 Millionen Euro, an Fördergelder gab es knapp eine halbe Million Euro. Zahl der Betreuungsplätze in Langenneufnach auf 180 erhöht Neben der Sanierung des Friedhofs und des Glasfaserausbaus im Ort waren den Räten in dieser Amtsperiode die Schaffung von zusätzlichen Gewerbeflächen und von Wohnraum wichtig. So entstanden die neuen Baugebiete „Gärtnereiweg“ sowie „Kirchenbauer“. Aktuell laufen die Vorarbeiten für das Baugebiet östlich des Kindergartens. Dies hat natürlich auch Konsequenzen für das Kinderhaus St. Martin. Denn je mehr junge Familien in den Ort ziehen, desto mehr Betreuungsplätze werden benötigt. Die Ziele der Freien Wählervereinigung Langenneufnach 1 / 3 Zurück Vorwärts Die Mobilität in Verbindung mit dem Klimaschutz ist eine wichtige Zukunftsaufgabe der gesamten Gesellschaft. Wir besitzen mit der Reaktivierung der Staudenbahn den Schlüssel für einen umweltfreundlichen Nahverkehr. Sie ist zusammen mit weiteren Verkehrsanbindungen ein wichtiger Baustein für die künftige Entwicklung.

Nicht nur in den Ballungsräumen fehlen Mietwohnungen. Es muss Ziel sein, bezahlbaren Wohnraum und Mietwohnungen zu schaffen. Junge Leute suchen als Schritt in die Selbstständigkeit eine eigene Wohnung. Auch an Ältere und behinderte Personen ist zu denken. Die Gemeinde könnte durch die staatlichen Förderprogramme hier tätig werden.

as Gemeinschaftsgefühl in der Dorfgemeinschaft ist vorhanden. Der Trend zum fordernden Individualisten ist in unserer Gesellschaft unübersehbar. Durch ein vielfältigeres Angebot, das sich bewusst vom Rückzug ins Private und der Hinwendung zu den modernen Medien abhebt, soll das Gemeinschaftsgefühl weiter gestärkt werden. Mittlerweile erarbeitete die Gemeinde mit dem Träger und den Verantwortlichen des Kinderhauses einen Plan für einen Erweiterungsbau, damit die Zahl der Betreuungsplätze auf 180 erhöht werden kann. Ob dieses Vorhaben überhaupt finanziert werden könne, war längere Zeit nicht klar, da die Höhe der Fördergelder nicht feststand. Aber nun geht die Gemeinde von Gesamtkosten von rund 3,6 Millionen Euro aus. Die Zuschussgelder wurden mittlerweile auf 1,6 Millionen Euro festgesetzt, und der Träger gewährt einen Zuschuss von 250.000 Euro. Eine weitere Änderung, mit der sich der Gemeinderat auseinander- setzen musste, war die Zusammenlegung des bisher selbstständigen Bauhofes in Langenneufnach zu einem gemeinsamen Bauhof mit allen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft. Auch hier gab es anfangs Bedenken. Im Oktober 2017 hat der gemeinsame Bauhof, dessen Hauptstandort in Langenneufnach ist, seinen Betrieb aufgenommen. Bau eines Supermarkts in Langenneufnach Ebenso auf den Weg gebracht haben die Räte den Bau eines Supermarktes. Heuer im Spätherbst soll an der Hauptstraße, schräg gegenüber des Feuerwehrhauses, ein Edeka-Supermarkt eröffnen. Allerdings: Der seit fast 20 Jahren am Ort ansässige Frischemarkt Kopitz sieht dadurch keine Zukunftschancen mehr und entschloss sich, seinen Laden zu schließen. Auf die neuen Gemeinderäte und den neuen Bürgermeister warten noch weitere Vorhaben, die bereits angestoßen oder geplant sind. Hierzu zählt die Sanierung des Kanalsystems. Im Haushalt wurden hierzu bereits für heuer 160.000 Euro und für nächstes Jahr 240.000 Euro angesetzt. Bereits Ende 2018 beschlossen die Räte, aufgrund des Sanierungsbedarfs die Kanalgebühren anzuheben. Und auch der geplante Park-and-ride-Parkplatz am Bahnhof wird die Räte sicherlich auch in der kommenden Amtsperiode beschäftigen. Die Pläne haben die Räte bereits griffbereit in der Schublade. Aber wann mit dem Bau begonnen werden kann, hängt von der Reaktivierung der Staudenbahn ab. Weitere Themen im Gemeinderat werden der Bau des Talauenweges und eines Radweges nach Mickhausen sowie die Regenrückhaltung am Wiesenweg sein. Lesen Sie dazu auch das Interview mit Bürgermeisterkandidat Gerald Eichinger: Leben in der Heimat muss bis ins Alter möglich sein

