Kommunalwahl 2020: Lorenz Müller wünscht sich mehr Nahverkehr

Plus Lorenz Müller tritt als Bürgermeisterkandidatin für die CSU in Schwabmünchen an. Im Interview verrät er seine Ziele.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Müller: Wünsche habe ich viele, bessere Finanzausstattung der Kommune, mehr ÖPNV, weniger bürokratische Hindernisse für unsere Projekte… Am Herzen liegt mir, dass sich die Gesellschaft nicht weiter spaltet und Schwabmünchen eine Stadt des Miteinanders bleibt, in der sich die Menschen wohlfühlen. Ich will Bürgermeister bleiben, weil… Müller: Schwabmünchen soll sich weiterhin positiv entwickeln. Ich habe viele Ideen, die Herausforderungen wie eine älter werdende Gesellschaft, Klimawandel oder Digitalisierung, zu meistern. Natürlich möchte ich auch die begonnenen Projekte wie zum Beispiel Hallenbad, Kindertagesstätten, Innenstadtgestaltung, Wohnungsbau weiterführen. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Müller: Wichtig ist, dass ältere Menschen nicht vereinsamen und selbstbestimmt leben können. Hierzu fördern wir Fahrdienste, erhöhen die Barrierefreiheit, schaffen noch mehr seniorengerechte Sport- und Kulturangebote. Unsere Kliniken sichern eine wohnortnahe medizinische Versorgung. Im Bereich der Pflege benötigen wir mehr Kurzzeitpflegeangebote. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Müller: Angebote wie Facebook, Twitter oder Instagram nutze ich persönlich nicht. Ich bevorzuge nach wie vor den persönlichen Austausch. WhatsApp oder Informationsangebote wie Newsletter nutze ich gerne. Gegen Facebook, Instagram und Co. habe ich nichts, solange Persönlichkeitsrechte gewahrt werden. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Müller: Da kann ich mich wirklich schwer festlegen. Je nach Situation gibt es mehrere Orte, wie Espresso am Stadtbrunnen, Pizza am Ludwig-Rössle-Platz, Ratsch am Strickerbrunnen oder Brotzeit im Luitpoldpark. Echte Erholung finde ich zu Hause in der Leuthau. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Müller: Ich lege großen Wert auf Verlässlichkeit, arbeite zielstrebig und bin teamorientiert. Außerdem bin ich neugierig und deshalb auch Neuem sehr aufgeschlossen. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Müller: Mir wird Ungeduld nachgesagt. Wenn der Stress zu groß wird, bin ich sicherlich bisweilen auch ungehalten. Das ärgert mich dann. Steckbrief Lorenz Müller (CSU): Alter 59 Jahre

59 Jahre Aufgewachsen Langerringen

Wohnort Leuthau 4, Schwabmünchen

4, Familienstand verheiratet

verheiratet Kinder eine Tochter

eine Tochter Ausbildung und Beruf Juristischer Staatsbeamter am Landratsamt, selbstständiger Rechtsanwalt, Erster Bürgermeister

Juristischer Staatsbeamter am Landratsamt, selbstständiger Rechtsanwalt, Erster Bürgermeister Hobbys Bergsport, Motorrad- reisen in fernen Ländern,

Bergsport, Motorrad- reisen in fernen Ländern, Politische Ämter Erster Bürgermeister in Schwabmünchen , CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag

Erster Bürgermeister in , CSU-Fraktionsvorsitzender im Vereinsmitgliedschaften Mitglied in zahlreichen Vereinen

