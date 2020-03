Kommunalwahl 2020: Was Untermeitingen auf den Weg gebracht hat

Plus Ärztehaus, Baugebiet, Straßensanierung – die Gemeinde hat in den vergangenen sechs Jahren einiges umgesetzt. Doch so manches ist auf der Strecke geblieben.

Nicht alle kommunalen Projekte finden im Umkreis Zustimmung. So brachte das Vorhaben, den Lechpark in Untermeitingen zu revitalisieren, die Schwabmünchner Nachbarn auf den Plan. Sie sahen darin eine massive Gefährdung für das eigene innerstädtische Gewerbe. Mehrfach wurde das Unterfangen, dem die Kommune positiv gegenübersteht, im Untermeitinger Gemeinderat behandelt.

„Nachdem die Bauleitplanung über einen langen Weg der landesplanerischen Überprüfungen erfolgreich abgeschlossen wurde, bestehen nun für Eigentümer und Investoren neue Möglichkeiten zur Revitalisierung des Gebäudes“, teilt Bürgermeister Simon Schropp zum aktuellen Sachstand mit. Entsprechende Anträge zu Nutzungsänderungen seien bereits in der Baugenehmigungsbehörde eingereicht worden.

Das Ärztezentrum wurde errichtet

Die Einweihung des „Haus Lechfeld“ spiegelt mit seiner Lage Mitten im Ort den integrierenden Gedanken des Gemeinderates wider. Die Einrichtung wurde Anfang 2016 für 7,6 Millionen Euro von der Langerringer Johann-Müller-Stiftung am Lechring in Betrieb genommen. In unmittelbarer Nähe wuchs mit dem neuen Ärztezentrum ein Meilenstein der ärztlichen Versorgung für Untermeitingen heran. Seit Ende April 2019 füllte sich das Gebäude nach einjähriger Bauzeit mit Ärzten, Pflegedienst, einer ambulanten Pflege sowie einer Apotheke, Bäckerei und Bankfiliale.

Einen weiteren wichtigen Projektabschluss stellte die Einweihung der Kindertagesstätte am Heuweg im Juli 2019 dar. Diese „Investition in die Zukunft“, wie Schropp die vierte Kinderbetreuungseinrichtung in eigener Trägerschaft bezeichnete, sei essenzieller Bestandteil der familienfreundlichen Ausrichtung der Kommune.

Mehrere neue Baugebiete wurden ausgewiesen

In Straßenbau und Nahverkehr investierte die Gemeinde beträchtliche Summen. „Wir wenden jährlich rund 300.000 Euro für den Straßenunterhalt auf“, sagte Bürgermeister Schropp. Die derzeitige Sanierung der Hunnenstraße schlage mit über einer halben Million Euro zu Buche. Ähnlich wie andere Kommunen im Lechfeld war Untermeitingen von 2015 bis 2019 Teil des Modellversuches Rufbus, sowie nach dessen Ende in die Erweiterung der Buslinie 712 eingebunden.

Im Bereich Wohnen und Infrastruktur stand die Innenentwicklung durch Erschließung von Baulücken und Nachverdichtung im Blickwinkel der Kommune. Eigener sozialer Wohnungsbau mit 15 Wohnungen – ein Novum für Untermeitingen - entstand an der Lechfelder Straße. Für weitere Sozialwohnungen durch die Wohnungsbau GmbH des Landkreises Augsburg mit 22 Wohneinheiten stellte die Gemeinde ein Grundstück am Lechring zur Verfügung. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete wie „An der Lechleite“ im Nordwesten, im Bereich des Lechrings sowie am zuletzt festgelegten Areal des Baugebietes „Süd IV“ stellt der Ort neue Flächen zur Wohnbauentwicklung zur Verfügung.

Ein Radwegekonzept ist in Planung

Die Nachverdichtung der sogenannten Nebenerwerbssiedlung in Lagerlechfeld kam durch Bürgerproteste ins Stocken, ginge aber jetzt voran, erklärt Schropp auf Nachfrage. „Da zwischenzeitlich die mehrheitlichen Grundstücksanteile für die Stichstraßen erworben wurden, befinden wir uns auch hier auf einem guten Weg“, teilt er mit.

In diesem Jahr werden die Pläne zur Schaffung der grünen Mitte, die mit dem Bau des Multifunktionsplatzes begonnen hat, fortgeführt. Ebenso erfuhren die Spielplätze in Untermeitingen eine Aufwertung.

Als Teilnehmer am Verkehrskonzept Lechfeld ist die Kommune um eine Steuerung des Verkehrsaufkommens interessiert. Ein Radwegekonzept befindet sich Schropp zufolge in der Planung. Ab dem Frühsommer soll es in Zusammenarbeit mit der Caritas einen zusätzlichen Seniorenfahrdienst vom Lechfeld nach Schwabmünchen geben.

