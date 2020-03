Kommunalwahl 2020: Was sich Günther Ostermair für Klosterlechfeld wünscht

Plus Im Interview verrät Günther Ostermair von der Gruppierung Gemeinsam für Klosterlechfeld, warum er Bürgermeister werden will.

1. Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Es wäre schön, wenn im Dorf wieder eine Einheit entsteht und alle zusammenarbeiten. Zum Beispiel hätte ich die Idee, dass man sich an schönen Wochenenden in Klosterlechfeld in einem „Biergarten“ zum Picknick trifft. Jeder bringt sein Essen mit, und örtliche Vereine verkaufen Getränke.

2. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden?

Für mich gibt es keine Altersgrenzen. Es gibt bereits viele Veranstaltungen, bei denen alle mitmachen können. Es ließen sich bestimmt Helfer finden, die Leute dort hinbringen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Auch wäre es schön, wenn die Senioren selbst Ideen an mich herantragen würde. Auch betreutes Wohnen am Ort wäre schön, damit der Einzelne nicht aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wird. Mein Wunschtraum war es immer, ein Seniorenheim mit einem Tierheim zu verbinden.

3. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich bin, glaube ich, der Einzige in Deutschland , der kein Handy besitzt. Sollte die Wahl für mich positiv ausfallen, werde ich mir wohl eines anschaffen müssen. Ich möchte dann für meine Bürger erreichbar sein. Bis jetzt habe ich es nicht vermisst. Lieber rede ich persönlich mit den Leuten.

Günther Ostermair

4. Wo ist Ihr Lieblingsplatz im Ort?

Ich gehe gerne zum Einkaufen oder zum Sportplatz, da trifft man immer jemanden. Kurz gesagt: Mein Lieblingsplatz ist dort, wo ich nette Leute treffe.

5. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen?

Ehrlich, großes Herz, offenes Ohr, gewisse Lebenserfahrung

6. Was sind Ihre Untugenden?

Wenn Rauchen eine Untugend ist, dann habe ich diese leider. Ansonsten fragen Sie besser andere, welche Untugenden ich habe.

7. Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Weil ich auf Wünsche der Vereine und Bürger eingehen will. Man kann es nicht jedem recht machen. Auch kann ich nichts versprechen, was ich nach der Wahl nicht halten kann. Der größte Wunsch der meisten Dorfbewohner ist wohl ein Gemeindehaus oder eine Mehrzweckhalle. Um dies ohne unnötige Geldausgaben zu verwirklichen, bräuchte man Ideen von allen.

Steckbrief Günther Ostermair

Alter: 54 Jahre

Aufgewachsen in: Mering

Wohnort: Klosterlechfeld

Familienstand: geschieden

Kinder: einen Sohn (20 Jahre alt)

Ausbildung: Mittlere Reife

Beruf: seit 1982 Polizist

Hobbys: Modellautos sammeln, Sport

Mitgliedschaft: TSV Männerturnen, Volleyball und Badminton, Vorstand beim Musikverein Klosterlechfeld , Mitveranstalter von Gitarrenabenden

Entspannung finde ich bei: Veranstaltungen im Ort wie Dorfmeisterschaften oder Vereinsfeste, bei denen ich nette Leute treffe.