Kommunalwahl 2020: Welche Projekte in Klosterlechfeld anstehen

Plus Nachbarschaftshilfe, sozialer Wohnungsbau, Vereinsheim – der Gemeinderat hat einiges auf den Weg gebracht. Doch der Bau einer Bürgerhalle lässt auf sich warten.

Als Rudolf Schneider im Mai 2014 das Bürgermeisteramt von seinem Vorgänger Peter Schweiger übernahm, war klar, dass er den Beschluss des Gemeinderates zum Bau einer Bürgerhalle am Bahnhofsgelände umsetzen wird. Doch Einwendungen von Nachbarn und hohe Lärmschutzauflagen machten das Projekt unmöglich.

Der Standort wurde auf das Sportgelände verlegt. Der Bau wurde bis heute nicht in Angriff genommen. Verfolgt wurde lediglich der erste Bauabschnitt – nämlich der Umbau des Bahnhofsgebäudes zu einem Vereinsheim für den Steinheberverein Lechfeld und die Faschingsgesellschaft Lecharia. Die Kosten: 1,8 Millionen Euro.

Im September 2017 fällte der Gemeinderat die Entscheidung, beim Bahnhof anstelle der Bürgerhalle eine Wohnanlage im sozialen Wohnungsbau zu errichten. Der Spatenstich für die Anlage mit zwölf Wohnungen fand im September vergangenen Jahres statt.

Gaststätte Postkeller musste Wohnanlage weichen

Im August 2015 gab es konkrete Pläne für den Bau einer Unterkunft für Asylbewerber zwischen der Südlagerstraße und der B17. Doch wegen rückläufiger Flüchtlingszahlen wurde auch das nicht realisiert.

Für die weitere Entwicklung des Sportgeländes wurden Workshops abgehalten und Pläne geschmiedet. Zwischen dem Sportgelände und dem sich gut entwickelnden Gewerbegebiet „Am Wäldle“ eröffnete ein Supermarkt. Unmittelbar daneben wurde im April 2018 ein neuer Wertstoffhof angelegt. Im Frühjahr 2017 musste die Traditionsgaststätte Postkeller einer neuen Wohnanlage weichen. Ein einmaliges Ereignis für Klosterlechfeld war die Mittagsstation der BR-Radltour im August 2017 mit Verpflegung und Showprogramm.

Außergewöhnlich war auch das Jahr 2018, denn es stand ganz im Zeichen des Jubiläums „200 Jahre Gemeinde Klosterlechfeld “. Alle Jahresfeste standen unter diesem Motto und wurden von der Wohltätigkeitslotterie „ Klosterlechfeld sozial“ begleitet. Ein Höhepunkt war die Aufführung der Schubaur-Sinfonie beim Neujahrskonzert in der Wallfahrtskirche durch das Lech-Wertach-Orchester.

Im Rahmen des Jubiläums gab es historische Vorträge über die Gemeindegründung und die Bedeutung des Militärstandortes und des Bahnhofs für die Entwicklung Klosterlechfelds. Beim Faschingsumzug wurde erstmals auf motorisierte Fahrzeuge verzichtet und damit ein mutiger Schritt zurück zu einem gemütlichen Dorffasching getan. Höhepunkt der Jubiläumsfeiern waren die historischen Theateraufführungen beim Pfingstmarkt durch Klosterlechfelder Laiendarsteller.

Grundschule erhält offene Ganztagsbetreuung

Personell gab es in den vergangenen Jahren einige Veränderungen. So trat die Zweite Bürgermeisterin Claudia Laerm (U.K.W.) im April 2017 von ihrem Amt zurück, blieb aber im Gemeinderat. Neuer Zweiter Bürgermeister wurde Erwin Mayer (CSU). Im November 2017 rückte Stefan Winterkamp als Gemeinderat der U.K.W. für Markus Dempf nach. Michael Wasiliu übernahm im vergangenen Jahr den Sitz von Wolfgang Mayr-Schwarzenbach ( SPD ), der aus Gesundheitsgründen zurücktrat.

Beim Umbau der Grundschule mit offener Ganztagsbetreuung werden eine eigene Küche mit Mensa und ein Aufzug für den barrierefreien Zugang eingebaut. Es wurden flexible Klassen eingeführt. Für den Ausbau der digitalen Infrastruktur an der Schule gab es eine Förderung durch den Freistaat Bayern in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Nachbarschaftshilfe wurde etabliert

Im vergangenen Jahr wurden lange geplante Zukunftsprojekte begonnen. Die Nachbarschaftshilfe wurde mit dem Projekt „Wir daheim auf dem Lechfeld “ konkret organisiert. Mit der zukünftigen Nutzung des Klosters befasste sich ein Ideenworkshop. Der Klostergarten wurde im Rahmen der „72-Stunden-Aktion“ von der Katholischen Jugend erneuert. Außerdem zog eine Kindergartengruppe bis zur Fertigstellung des neuen Kindergartens in das Kloster ein.

Für den neuen Kindergarten an der Alpenstraße wurde im März der Name „Franziskus-Kindergarten“ beschlossen. Die Bauarbeiten begannen im Mai vergangenen Jahres. Das Fünf-Millionen-Projekt soll im Herbst dieses Jahres fertiggestellt werden. Neben dem Bau der Wohnanlage am Bahnhof gehört es zu den wichtigsten Vorhaben in diesem Jahr. Zudem wird das Sportgelände im Frühjahr mit einer Parkouranlage erweitert. Dafür wurden Fördermittel in Höhe von rund 73.000 Euro bewilligt.

Der Bahnhof soll durch eine Buswendeschleife mit Haltestelle mit dem Linienbus verbunden werden. Zur Finanzierung all dieser Projekte werden die Rücklagen der Gemeinde im Haushalt 2020 aufgebraucht. Der seit Jahren geplante Neubau einer Bürgerhalle wird weiter auf sich warten lassen.

