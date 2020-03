10:00 Uhr

Kommunalwahl: Konstantin Wamser wünscht sich eine lebendige Innenstadt

Plus Konstantin Wamser tritt als Bürgermeisterkandidat für die SPD in Schwabmünchen an. Im Interview verrät er seine Ziele.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Konstantin Wamser: Dass wir heute die richtigen Entscheidungen für die Zukunft treffen. Konkret aber: eine lebendige Innenstadt, bestens ausgestattete Vereine und viele motivierte Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv in die Stadtentwicklung einbringen. Ich will Bürgermeister werden, weil ... Wamser: ...wir gefühlt und tatsächlich seit Jahren auf der Stelle treten und ich überzeugt bin, dass ich in die Entwicklung unserer Stadt mehr Bewegung bringe. Schwabmünchen als Stadt anders zu denken, anders Politik zu machen und in 20 Jahren zurückblicken, um zu sagen: „Wir haben alles richtig gemacht“ - das motiviert mich. 3. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Wamser: Mobilität, Mobilität, Mobilität: Unsere Seniorinnen und Senioren müssen niedrigschwellig in Schwabmünchen unterwegs sein können. Freizeitangebote sind genauso wichtig wie eine einwandfreie medizinische Versorgung. Ein Seniorenbeirat kann sich in die Gestaltung der Angebote aktiv einbringen. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Wamser: Ich nutze sie täglich: zum Austausch mit Freunden, zur Gewinnung von Informationen und ab und zu auch einfach zum Zeitvertreib. Sie sind aber Fluch und Segen zugleich. Denn, obwohl ich noch nie so schnell und einfach viele Menschen erreichen konnte, so sind sie doch gefährlich, wenn es um die Verbreitung rassistischer, extremistischer und fanatischer Meinungen geht. Leider hat sich die Onlinewelt schneller entwickelt, als die Medienkompetenz der Menschheit. Wo ist Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort? Wamser: Auf dem Eisplatz, während dort das Singoldsand-Festival stattfindet. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Wamser: Ich arbeite lösungsorientiert, habe Führungsqualitäten (nicht zuletzt durch meine ehrenamtliche Tätigkeit beim THW), Ordnung und Struktur gehören zu meinem Verständnis für effektives Arbeiten dazu. Ich kann entscheiden und bin außerdem ein optimistischer Mensch. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Wamser: Auf den ersten Blick kein Laster, aber dennoch: ich bin eher ein Genussmensch. Das ist auf Dauer ungesund. Aber immerhin rauche ich nicht. Steckbrief Konstantin Wamser (SPD): Alter 28 Jahre

28 Jahre Aufgewachsen Schwabmünchen

Wohnort Schwabmünchen

Familienstand ledig

ledig Kinder keine

keine Ausbildung und Beruf Finanzbeamter (gehobener Dienst)

Finanzbeamter (gehobener Dienst) Hobbys Ehrenamt, Ehrenamt, Ehrenamt

Ehrenamt, Ehrenamt, Ehrenamt Politische Ämter Mitglied des Stadtrats

Mitglied des Stadtrats Mitgliedschaften stellv. Ortsbeauftragter des THW Schwabmünchen , Mitglied in diversen Schwabmünchner Vereinen

stellv. Ortsbeauftragter des , Mitglied in diversen Schwabmünchner Vereinen Entspannung finde ich bei packender Musik, coolen Serien, interessanten Büchern, feinem Wein, guten Gesprächen mit Freunden und leckerem Essen

