Kommunalwahl: Margit Stapf wünscht sich viele Steuereinnahmen

Plus Margit Stapf tritt als Bürgermeisterkandidatin für die Grünen in Schwabmünchen an. Im Interview verrät sie ihre Ziele.

Wenn Sie sich für Ihren Ort etwas wünschen könnten, was wäre das?

Margit Stapf: Eine lebendige, grüne Innenstadt mit vielen Geschäften und ein Parkhaus. Das neue „Alte Rathaus“ sollte ein Schmuckstück für die Stadt und Treffpunkt für alle BürgerInnen werden. Am alten Bauhof wünsche ich mir Platz für den Wochenmarkt mit einer Markthalle und einem Kaffee. Für die Möbeltenne eine Halle. Viele Steuereinnahmen, um alle Wünsche zu erfüllen. Ein lebendiges Miteinander. Ich will Bürgermeisterin werden, weil ... Stapf: ...die Zeit reif ist für eine Frau.Weil ich diese Stadt liebe und sie zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen noch schöner, grüner und lebendiger machen will. Was muss für die wachsende Zahl der älteren Bürger getan werden? Stapf: Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt erhalten und neue Geschäfte fördern. Eine behindertengerechte Infrastruktur schaffen, wie abgesenkte Bordsteine, öffentliche Behindertentoilette, rollstuhlgerechte Lokale. Nachbarschaftshilfe in überschaubaren Wohnvierteln organisieren. Ein Mehrgenerationenhaus (im Neubaugebiet Südwest III). Begegnung der Generationen ermöglichen. Neue Wohnformen fördern. Wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Die Wertachkliniken erhalten. Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon? Stapf: Für die Praxis habe ich schon lange eine Webseite und seit einiger Zeit eine politische. Ich besitze ein Smartphone und nutze WhatsApp und Telegram. Wir vergeuden alle zu viel Zeit für Medien. Schöner wäre mehr direkte Kommunikation, um die Vereinzelung zu stoppen. Wo ist Ihr Lieblingsplatz? Stapf: Das sind die Wege entlang von Singold, Feldgieß und Wertach. Was sind Ihre persönlichen Untugenden? Stapf: Ich bin neugierig, frech und vorlaut. Welche positiven Eigenschaften würden Sie bei einem Bewerbungsgespräch nennen? Stapf: Mutig, empathisch, erfahren, entscheidungsfreudig, interessiert. Steckbrief Margit Stapf (Grüne): Alter 62 Jahre

62 Jahre Aufgewachsen in Ebershausen im Landkreis Günzburg

in im Wohnort Schwabmünchen

Familienstand verheiratet

verheiratet Kinder drei Kinder und sechs Enkel

drei Kinder und sechs Enkel Ausbildung und Beruf Krankenschwester, Heilpraktikerin

Krankenschwester, Heilpraktikerin Hobbys Wandern (Pilgern), Fotografieren, Tiere, Lesen, Kunst

Wandern (Pilgern), Fotografieren, Tiere, Lesen, Kunst Politische Ämter Stadträtin, Vorstandsmitglied im Kreisverband Augsburg Land Bündnis 90/Die Grünen , Botschafterin für den Landkreis Augsburg

Stadträtin, Vorstandsmitglied im Kreisverband Land , Botschafterin für den Vereinsmitgliedschaften Mitglied bei Homöopathen ohne Grenzen, Bund Naturschutz , Fotokollektiv, Malteser Hilfsdienst , Verschönerungsverein, Alpenverein, Genossin des Weltladens

Mitglied bei Homöopathen ohne Grenzen, , Fotokollektiv, , Verschönerungsverein, Alpenverein, Genossin des Weltladens Entspannung finde ich beim täglichen Spaziergang mit unserer Hündin, in der Natur, in der Familie und mit FreundInnen

