03.02.2020

Kommunalwahl: Sie wollen frischen Wind nach Großaitingen bringen

Die Junge Liste in Großaitingen hat ihre Gemeinderatskandidaten nominiert. Mit einem jungen Trio wollen sie es in den Gemeinderat schaffen.

Die Großaitinger „Junge Liste“ hat ihre Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. Insgesamt 16 junge Männer und Frauen stehen auf der Liste der diesjährigen Kommunalwahl. Allesamt sind in Großaitingen und über den Ort hinaus engagiert.

Die aufgestellten Kandidaten decken die verschiedensten Berufsfelder und Ehrenämter ab und vertreten ein junges Großaitingen. Bei der Versammlung formulierten die Kandidaten sechs Schwerpunkte, für die sie sich in den kommenden sechs Jahren stark machen wollen.

Dazu zählen die Einbindung junger Bürger in die kommunale Verantwortung sowie die Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Sie wollen sich für eine bevorzugte Bauplatzvergabe an einheimische Bürger einsetzen und den öffentlichen Nahverkehr fördern. Außerdem wollen sich die Kandidaten der Jungen Liste für ein ökologisches und zukunftsorientiertes Großaitingen stark machen und ein Programm für Nachbarschaftshilfe einführen, um die Generationengemeinschaft zu fördern.

Alle drei sind im Dorfleben aktiv

Mit der Kommunalwahl wollen sie ihre Position im Gemeinderat stärken und die Anliegen der jungen Generation in Großaitingen vertreten. Spitzenkandidat ist Christian Kugelmann, der Mathematik studiert und als Musiker in verschiedenen Vereinen aktiv ist. Seit mehreren Jahren engagiert sich Kugelmann auch politisch. Auf dem zweiten Listenplatz folgt Johannes Mayr, der als Techniker für Landbau beim gleichnamigen Geflügelhof der Familie arbeitet und die Aktion „Gemeinsam für Bienen“ ins Leben gerufen hat. Auch er ist in mehreren Vorstandsteams von Vereinen aktiv.

In den Gemeinderat will es auch Grundschullehrerin Denise Fischer schaffen. Sie ist bildungspolitisch aktiv und engagiert sich ehrenamtlich in der Kinderbetreuung. Unter ihrer Regie wurde die Jugendgruppe der katholischen Mädchenjugend wiederbelebt.

Gemeinsam wollen die Kandidaten frischen Wind in den Großaitinger Gemeinderat bringen und generationsübergreifend alle Bürger vertreten.

Das sind die Kandidaten:

Christian Kugelmann, Johannes Mayr, Denise Fischer, Bastian Mayr, Christian Kucera, Raphael Löwlein, Maximilian Riedelsheimer, Dominik Wetzstein, Benedikt Hutter, Marc Keller, Sophie Nerlinger, Carina Hochstatter, Lucas Löwlein, Tobias Schaflitzl, Franz Dieminger und Johannes Hutter

