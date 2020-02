vor 50 Min.

Kommunalwahl auf einen Blick

Was die Kandidaten und Gruppen wollen

Augsburg Was haben die Gemeinde- und Stadträte sowie Bürgermeister in den vergangenen sechs Jahren alles erreicht? Welche Projekte wollen die Bürgermeisterkandidaten umsetzten? Damit Sie als Leser zur Kommunalwahl im März bestens informiert sind, stellt die Redaktion in den nächsten Wochen alle Bewerber der Kommunen im Landkreis-Süden vor.

Mit einem kurzen Steckbrief und sieben Fragen erklären die Kandidaten, wofür sie stehen und was ihnen wichtig ist. Ergänzt werden die Porträts mit einem Überblick über den aktuellen Zustand der Gemeindepolitik und die Herausforderungen, die auf die neuen Gemeinde- und Stadträte zukommen. "Seite 6

