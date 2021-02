06:00 Uhr

Kommunen verschicken jetzt FFP2-Masken an Bedürftige

Jetzt gibt es eine Lösung, wie Bedürftige und pflegende Angehörige im Landkreis Augsburg an kostenfreie FFP2- oder gleichwertige Masken kommen.

Von Maximilian Czysz

Der Landkreis hat beschlossen, die Masken in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter Augsburg-Land und dem Bezirk Schwaben an Bedürftige zu verschicken.

Wie berichtet, sollten die vom Landratsamt ausgeteilten Masken in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen abgeholt werden. Doch dort blieben sie größtenteils liegen. Die nicht ausgegebenen und nicht abgeholten Masken sollen laut Pressemitteilung des Landratsamts in den kommenden Tagen wieder eingesammelt werden. Bürgermeister hatten das Vorgehen kritisiert. "Wir bekommen aus Gründen des Datenschutzes keine Adressen der Bedürftigen oder der pflegenden Personen", erklärte Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle. Andere Landkreise hätten einen besseren Weg gewählt und die Verteilung nicht an die Gemeinden, sondern an die Agentur für Arbeit delegiert, wo entsprechende Daten vorlägen.

Pflegende Angehörige sollen sich für FFP2-Masken melden

Pflegende Angehörige, die unter Vorlage des Schreibens der Pflegekasse mit Feststellung des Pflegegrades des Pflegebedürftigen einen Anspruch auf drei FFP2-Masken haben, können sich über die E-Mail-Adresse info.corona@LRA-a.bayern.de direkt an das Landratsamt wenden und bekommen ihre Masken zugesandt.

