Konradshofen

vor 34 Min.

Planung der Dorfmitte von Konradshofen nimmt Formen an

Plus Architekturbüro stellt die Pläne rund um das Konradshofer Gemeinschaftshaus dem Gemeinderat vor.

Von Marcus Angele

Was schon seit fast einem Jahr in Planung ist, könnte nun bald umgesetzt werden: Die Umgestaltung der Dorfmitte Konradshofen war in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Scherstetten großes Thema. Bürgermeister Robert Wippel hatte den Landschaftsarchitekten Meinolf Hasse vom Planungsbüro Daurer+Hasse aus Wiedergeltingen eingeladen, um die erarbeiteten Pläne vorzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen