Konradshofen ruft zum Stadelfest

Drei Tage mit Musik und Oldtimerparade

Das erste Wochenende im Juli ist in den Stauden seit Jahren fix für das Stadelfest des Musikvereins Konradshofen reserviert. Bei der Programmgestaltung lassen sich Vorsitzender Manfred Baur und seine Musiker immer wieder neue Attraktionen einfallen. So auch heuer: Der Festauftakt am Freitag, 5. Juli,, steht unter dem Motto „Zamm g’schpielt auf d‘ Nacht“ (wir berichteten). Vier Volksmusikgruppen aus dem Allgäu werden im Fichtel-Stadel am südlichen Ortseingang das Stimmungsbarometer nach oben treiben. Nach dem Vorbild des TV-Quotenrenners „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“ dürfen sich Besucher auf handgemachte Volksmusik freuen.

An den beiden anderen Tagen geht es mit viel Blasmusik weiter. Stimmung pur und viel gute Laune versprechen am Samstagabend, 6. Juli, ab 19.30 Uhr ein weiteres Mal die Ziemetshauser Musikanten unter der Leitung ihres Dirigenten Andreas Reiter. Klar, dass bei der „Nacht der Tracht“ Dirndl und Lederhose für die Stadelfestbesucher absolute Pflicht sind. Zum Chillen gibt es neben der beliebten Mondscheinbar auch heuer wieder eine exotische Cocktailbar.

Der Festsonntag, 7. Juli, beginnt um 10 Uhr mit dem traditionellen Stadel-Gottesdienst. Das anschließende Frühschoppenkonzert bestreitet die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen unter der Leitung von Wolfgang Siegert. Zum Mittagstisch bietet die Festküche herzhafte Schmankerln vom Grill.

Bereits ab 11 Uhr werden auf der Festwiese neben dem Stadel die ersten historischen Traktoren, Autos und Motorräder zum großen Oldtimertreffen erwartet, die nach der Messe gesegnet werden. Dr. Robert Fitz, der Tubist der Konradshofener Musikkapelle, lädt dabei zu Rundfahrten mit einem historischen Lanz-Bulldog aus seinem Fuhrpark ein.

Im Angebot beim Familiennachmittag am Sonntag ab 13 Uhr ist eine gewohnt reichhaltige Auswahl am Kuchenbüfett. Zur Unterhaltung der Gäste spielt ab 14.30 Uhr die Jugendkapelle Walkertshofen unter der Leitung von Roland Dworschak. Für das nachmittägliche Kinderprogramm mit vielen Aktionen zum Mitmachen ist das Jugendrotkreuz aus Langenneufnach zuständig. Zünftige Blasmusik wird dann noch einmal zum Festausklang ab 19 Uhr serviert. Die Musikkapelle aus Obergessertshausen unter der Leitung von Andreas Simnacher sorgt zum großen Finale für eine pfundige Stadelstimmung. (wkl)

