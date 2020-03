vor 17 Min.

Konzert in Schwabmünchen: Trompeter spielen ohne Instrumente

Die Musiker der Schwabmünchner Stadtmusikkapelle führen beim Konzert einmal um den Globus. Über eine Nachricht freuen sich die Mitglieder besonders.

Von Uwe Bolten

Bevor die Instrumentalisten von Jugendblasorchester und Stadtmusikkapelle die Zuhörer auf eine musikalische Reise um den Globus mitnahmen, hatte Vereinsvorsitzender Peter Schäfer beim Konzert in der Stadthalle eine wichtige Nachricht zu verkünden.

Er dankte der Stadt für die großzügige Zuwendung über eine halbe Million Euro zur Realisierung des neuen Probenzentrums. Es soll hinter dem bestehenden Gebäude an der Museumsstraße errichtet werden. Der Entwurf dazu stammt vom Schwabmünchner Architekten Gerhard Birkle. Gleichzeitig bestätigte Schäfer den Zuschuss in gleicher Höhe aus EU-Fördermitteln über das Begegnungsland Lech-Wertach.

Musiker reisen mit ihren Stücken um die Welt

Mit Blick in den nur zu zweidrittel gefüllten Saal dankte er auch den Gästen, die trotz der Gefährdung durch das Corona-Virus den Abend genießen wollten. Mit dem Stück „Saluto Lugano“, marschierten die Zuhörer mit dem Jugendblasorchester durch die Straßen der Tessiner Stadt, besuchten das kanadische „Silver Creek Valley“, bevor sie die schottische Hochebene erreichten, um dort die imposante „Highland Cathedral“ zu besuchen.

Auf dem Weg zum russischen „Leningrad“, dem heutigen Sankt Petersburg, legten die rund 40 Orchestermitglieder mit ihrem Dirigenten und Reiseleiter Josef Utz eine Station in „Ammerland“ ein. Die „Queen’s Park Melody“ bildete den offiziellen Abschluss des gefühlvoll und mit Liebe zum Detail gespielten ersten Teil des Konzertes.

Musikalischer Minimalismus gepaart mit vollem Orchesterklang sorgte bei der Zugabe für viel Gelächter und kräftigen Abschlussapplaus: Die Trompeten nutzten beim Lied „Mouthpiece Mania“ ausschließlich ihre Mundstücke, der Rest des Jugendblasorchesters ließ sich durch diese überaus komische Einlage nicht beeindrucken und spielte gewohnt sicher seinen Part.

Saxofon-Quartett sorgt nach dem Konzert für Lounge-Atmosphäre

Die Stadtmusikkapelle hatte unter der Leitung von Wolfgang Siegert weitere musikalische Stationen gemäß des Konzerttitels „Stadt, Land, Fluss“ vorbereitet, wobei der Gewässeranteil mit Bedrich Smetanas „Die Moldau“ den anspruchsvollsten Teil ausmachte. Neben den quirligen Flöten und Klarinetten vermittelte das perfekte Zusammenspiel mit dem tiefen Blech die Charakteristiken des Stroms auf eindrucksvolle Weise. Der Titel „Eine Nacht in Venedig“ erlaubte den Blick in die derzeit von den italienischen Behörden abgeriegelte Stadt. Der „Münchner Kindl Walzer“ führte die Zuhörer in die bayerische Metropole.

Moderatorin Sandra Deschler leitete die Besucher geschickt von geografischen Impressionen zum bekannten Spiel „Stadt, Land, Fluss“ und führte so das Medley zu den James Bond-Filmen und der Polka „Musikantenherz“ ein, bevor der „Tiroler Adler“ das Ende des Programms einläutete. Drei Zugaben, davon ein von allen Musikern gemeinsam vorgetragenes Stück, regten das Publikum zum Mitklatschen an, bevor das Saxofon-Quartett „Sax in the City“ nach dem Konzert die passende Lounge-Atmosphäre schuf.

Themen folgen