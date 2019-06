vor 39 Min.

Konzert mit einer gehörigen Portion Dreck im Klang

Die US-Band „High South“ überrascht die Zuhörer im Four Corners mit rockigem Sound. Warum eine Mundharmonika wie eine Orgel klingt.

Von Uwe Bolten

Rhythmisch und mit einer gehörigen Portion Dreck im Klang drängte Jamey Garners Mundharmonika in den Saal des Four Corners. Ungewöhnlich rockig fiel der Auftakt zur Europatournee der US-amerikanischen Band „High South“ in Untermeitingen aus. Auch wenn im weiteren Verlauf die gewohnt sanften Töne des mehrstimmigen Gesangs im Stil der Eagles und America zu hören waren, dominierten deutlich die Einflüsse der Road-Songs.

Texte sind voller Wärme und Liebe

„Wir fuhren in letzter Zeit viel mit dem Auto durch die Staaten und haben dabei häufig diesen Stil gehört. Das hat uns schon beeinflusst“, sagte Sänger und Gitarrist Kevin Campos nach dem Konzert im Backstage-Bereich. Dennoch seien die Texte immer noch voller Wärme und Liebe, ganz nach dem Bandmotto „Liebe, Frieden und Harmonie“, fügte Jamey Garner hinzu. „Das Publikum hier im Four Corners ist sehr sachkundig und kritisch. Da reicht ein großer Name nicht aus. Der Kontakt ist enger, als auf großen Bühnen. Die Nähe zu den Leuten ist einfach großartig“, sagt Phoenix Mendoza, ebenfalls Sänger und Gitarrist.

Neben den drei Musikern der Stammformation spielten die Österreicher Manu Stix am Schlagzeug und Sebastian Hödl am Bass sowie der erfahrenste Instrumentalist des Abends, Josh Leo. Der erfolgreiche Produzent nahm sich erneut die Zeit, mit „High South“ die Bühne zu teilen. „Wenn immer möglich, verlasse ich das kalte Studio, um aktiv vor Publikum zu spielen“, sagte Leo. Dem Four Corners in Untermeitingen komme zum Tourstart eine besondere Bedeutung zu. „Wir kennen die Bühne, Bill Wallace ist sehr zuvorkommend, das Publikum besteht aus verschiedenen Altersgruppen und ist sachkundig. Damit haben wir die beste Voraussetzung, auf dem richtigen Fuß die Tour zu starten“, erzählte er. Die Reaktionen der Leute auf neue Titel sei wichtig. „Wenn hier ein Song nicht ankommt, lassen wir ihn auf der Tour weg“, sagte er. Das Publikum in Europa sei eben doch anders als in den Vereinigten Staaten.

Bands spielte zum ersten Mal in dieser Formation zusammen

Das abwechslungsreiche, nahezu zweistündige Konzert, das die Männer auf der Bühne ohne Pause durchspielten, fand seine Höhepunkte beim „Prison Blues Blues“ sowie beim Titel „Fishing In The Dark“. Dabei war es nicht der Bekanntheitsgrad der Lieder, sondern die unnachahmlichen tonalen Gefechte zwischen Josh Leo an der Gitarre und Jamey Garner an der Harmonika. Das Tempo und die Ausdrucksstärke der Duette, getragen von einer Band, die, obwohl an diesem Abend zum ersten Mal in der Zusammensetzung zusammenspielend, hätte auf den großen Bühnen der Welt für Furore gesorgt.

Die 24-jährige Svenja, die extra aus der Nähe von Aschaffenburg mit ihrem Freund ins Lechfeld anreiste, war begeistert. „Ich habe die Band letztes Jahr hier und danach in Frankfurt erlebt. Die sind definitiv besser geworden“, resümierte sie. „Zu Pfingsten fahren wir nach Geiselwind, um sie noch einmal zu hören“, sagte sie und blickt zu ihrem Lebensgefährten.

Zum Abschluss gewährte Jamey Garner einen Einblick in die Entstehung des Orgelklangs seiner Harmonika. „Das ist kein großer Trick und das kann jeder nachbauen. Ich nutze nur einen sogenannten Harmonizer und ein Tremolo-Effekt“, verriet er für interessierte Musiker unserer Zeitung. Das einzig weitere Hilfsmittel sei hören und üben, und nochmals üben, sagte er mit einem Lächeln und wandte sich wieder den Fans zu, die auf Autogramme warteten.

