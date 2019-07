vor 26 Min.

Konzert: vom Banküberfall auf den Zentralfriedhof

Im Schlösschenpark in Bobingen heizen die vier Männer von „Ménage à Trois“ den Austro-Pop-Fans tüchtig ein.

Von Ingeborg Anderson

Was hat Austro-Pop mit der Stadt Bobingen gemeinsam? Das Alter – er entstand Ende der 1960er-Jahre. Wohl deshalb und weil sie bereits vor drei Jahren bei einem Gastspiel zum Schlösschen Open die Herzen des Publikums erobert hatten, waren Ménage à Trois zur zweiten Veranstaltung zum Festival im Park eingeladen worden.

Im Schlösschenpark sah man viele Konzertgäste, die bereits bei Tom & Flo waren. Dazu eine Besucherin: „Wenn in der Stadt so viel Schönes geboten wird, dann muss man einfach hingehen“, schwärmt sie von Festprogramm. Als die vier Musiker dann loslegten, wurde darüber hinaus Eines offenbar: Fast alle der beinahe 200 Konzertbesucher waren nicht nur eingefleischte Fans des Austro-Pop, sondern auch profunde Kenner der Szene. Schon bei den ersten Tönen hörte man den Namen des Titels flüstern, der gespielt wurde und die Meisten waren so textsicher, dass sie die Lieder alle leise mitsangen – von Anfang bis Ende.

Und die Besucher kamen wahrlich auf ihre Kosten, denn die vier Musiker von Ménage à Trois sangen und spielten sich kreuz und quer durch die Hits des Austro-Pop. Natürlich durfte da „Macho, Macho“ ebenso wenig fehlen wie der „Ba ba ba Banküberfall“, der Song vom Zentralfriedhof oder vom „Nockaten“ im Café Hawelka.

Ménage à Trois stehen seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne

Christian A. Rauch (Gitarre und Gesang), Ewald Gaulhofer am Schlagzeug, Wolfgang Wippel am Piano und Manfred Uggowitzer mit Bass und Gesang stehen seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne und gelten als beste Coverband dieser Musikrichtung. Und das Publikum schwelgte in den Liedern von STS, Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg Danzer, Hubert von Goisern, Falco, Peter Cornelius, EAV oder Ostbahnkurti. Manchmal mit dem typisch österreichischen etwas morbidem Humor, mit Schmäh und oft mit viel „G’fuil“ spielten sie sich in die Herzen des Publikums. Und mehr als bereitwillig waren die Konzertbesucher dabei, wenn Frontmann Christian A. Rauch, der das Programm ansagte, zum lauten Mitsingen aufforderte. Kein Wunder, dass die Stimmung im Schlösschenpark prächtig war.

Dazu trug auch bei, dass der Partyservice Deutschbauer die Konzertgäste mit Speisen und Getränken versorgte und die inzwischen Kult gewordene Espresso-Ape von Gerhard Scherer und Franz Kunz.

In der kommenden Woche werden dann die Festlichkeiten ins Zentrum der Stadt verlegt und auch da ist das Programm reich an Höhepunkten.

