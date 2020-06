vor 33 Min.

Kosten von 1,3 Millionen Euro: Fahrzeughalle für den Bauhof ist zu teuer

Warum die Pläne für den Bauhof in Obermeitingen bei den Gemeinderäten auf Widerstand stoßen – und wie es mit dem Projekt jetzt weitergeht.

Von Sybille Heidemeyer

Die beiden großen Obermeitinger Bauprojekte Bauhof und Kindertagesstätte standen auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zum einen ging es um die umfassende Information der sechs neuen Gemeinderäte, zum anderen brachten die anwesenden Architekten den Gemeinderat auf den aktuellen Stand der Planungen und der Kosten.

Nach einer positiven Rückmeldung des Landratsamts Landsberg am Lech stellte Architekt Christoph Mayr die leicht modifizierten Pläne zur Teilumnutzung des Anwesens Kirchberg 1 mit Neubau einer Fahrzeughalle für den Bauhof vor.

Bauvorhaben mit Halle würde 1,3 Millionen Euro kosten

Bei Nennung der Kosten in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro regte sich im Gemeinderat allerdings Widerstand, das gemeindliche Einvernehmen dafür zu erteilen. Bürgermeister Losert regte daraufhin an, dass sich eine Arbeitsgruppe die Pläne detailliert anschauen solle. Danach werde das Projekt Bauhof in Hinblick auf die finanzielle Lage der Gemeinde nochmals besprochen.

Pläne für die alte Schule und die Erweiterung der Kindertagesstätte

Ausführlich erläuterte Architekt Horst Hafenmayer die Pläne für den Umbau der alten Schule und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Mauritius auf dem Kirchberg.

Der Gemeinderat Obermeitingen diskutierte zwei große Bauvorhaben: eine Fahrzeughalle für den Bauhof und den Umbau der alten Schule (hier im Bild). Bild: Sybille Heidemeyer

Für dieses Großprojekt gab er Kosten in Höhe von 4,05 Millionen Euro an, die damit knapp 700.000 Euro unter der ersten Kostenschätzung liegen. Mit drei Gegenstimmen erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen zum Bauantrag. Einzelheiten zur technischen und energetischen Ausstattung sollen in einem Arbeitskreis erarbeitet werden.

Weitere Themen aus dem Gemeinderat Obermeitingen im Überblick

Nachbarschaftshilfe: Zur Förderung der Nachbarschaftshilfe „Wir daheim auf dem Lechfeld “ wird die Gemeinde einen Förderantrag im Rahmen der Richtlinie „Selbstbestimmt leben im Alter – SeLa“ beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration stellen.

Zur Förderung der Nachbarschaftshilfe „Wir daheim auf dem “ wird die Gemeinde einen Förderantrag im Rahmen der Richtlinie „Selbstbestimmt leben im Alter – SeLa“ beim Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration stellen. Lechfelder Tafel: Die Gemeinde Obermeitingen gewährt dem Caritasverband Schwabmünchen als Träger der Schwabmünchner und der Lechfelder Tafel einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro für die Anschaffung eines neuen Kühltransporters.

Die Gemeinde gewährt dem Caritasverband als Träger der Schwabmünchner und der Lechfelder Tafel einen Zuschuss in Höhe von 500 Euro für die Anschaffung eines neuen Kühltransporters. Fahrtkostenpauschale : Die Fahrtkostenpauschale des Bürgermeisters in Höhe von 255 Euro wird mit den monatlichen Leasingraten für das Elektroauto der Gemeinde abgegolten. Die Kosten für die Batteriemiete übernimmt auch die Gemeinde. Die Fahrtkostenpauschale entfällt.

Die des Bürgermeisters in Höhe von 255 Euro wird mit den monatlichen Leasingraten für das Elektroauto der Gemeinde abgegolten. Die Kosten für die Batteriemiete übernimmt auch die Gemeinde. Die entfällt. Notgruppe Kindertagesstätte : In die Jugendräume im Erdgeschoss des Bürgerhauses soll eine Notgruppe des Kindergartens mit zwölf bis 13 Kindern einziehen. Der Antrag auf Nutzungsänderung liegt beim Landratsamt Landsberg . Gemeinde und Kindergarten rechnen mit einer baldigen Betriebserlaubnis.

In die Jugendräume im Erdgeschoss des Bürgerhauses soll eine Notgruppe des Kindergartens mit zwölf bis 13 Kindern einziehen. Der Antrag auf Nutzungsänderung liegt beim Landratsamt . Gemeinde und Kindergarten rechnen mit einer baldigen Betriebserlaubnis. Badesee: Laut Bürgermeister Losert wird der Badebetrieb am Obermeitinger Badesee am 8. Juni unter den Auflagen eines Hygieneschutzkonzeptes aufgenommen. Auch der Kiosk wird eröffnet.

Laut Bürgermeister Losert wird der Badebetrieb am Obermeitinger Badesee am 8. Juni unter den Auflagen eines Hygieneschutzkonzeptes aufgenommen. Auch der Kiosk wird eröffnet. Arbeitsgruppen: Folgende projektbezogene Arbeitsgruppen (AG) werden gebildet: AG Umbau/Erweiterung Kita St. Mauritius und alte Schule, AG Grünflächen, Bäume, Sträucher, AG Kiesabbau, AG Erstellung der Förderrichtlinien für gemeindliche Vereine und AG Teilumnutzung der Hofstelle Kirchberg 1 als Bauhof .

