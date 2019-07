vor 37 Min.

Kostendeckende Arbeit ist der Idealfall

Der Königsbrunner Verein Klik schaut auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Warum das Team bei manchen Veranstaltungen bewusst ein Minus einkalkuliert.

Von Claudia Deeney

Einmal im Jahr macht der Verein Klik (Kultur lebt in Königsbrunn) regelmäßig Minus und hält trotzdem ganz bewusst an der Veranstaltung und dem dazugehörigen Konzept fest. So wird auch in diesem Jahr, am 8. Dezember das beliebte Moussong Theater mit Figuren traditionell zum Niklausmarkt in der Matrix auftreten. Bei der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins im Gasthof Krone erklärte die Vorsitzende Sonja Michalski, dass bei diesem Event die Eintrittspreise sehr niedrig gehalten sind, damit alle Kinder in der Brunnenstadt die Möglichkeit haben, das besondere Theater anzuschauen. „Das Minus kalkulieren wir ein und wir können uns das auch leisten“, sagt Michalski selbstbewusst.

Generell gehöre es zum Konzept des ehrenamtlich tätigen Klik-Vorstandes Kultur möglichst vielfältig und für das Publikum günstig nach Königsbrunn zu holen. Gruppen wie die „Cubaboirische Tradicional“ oder auch die lokal sehr beliebten Künstler Herr und Frau Braun zusammen mit Geisterfahrer Silvana Tuiach kommen denn auch in der neuen Spielzeit ab September in die Brunnenstadt.

Königsbrunner Institutionen unterstützen den Verein

Das geht natürlich nur, weil sich der Verein in den 23 Jahren seines Bestehens ein Netzwerk von Unterstützern und Sponsoren aufgebaut hat. Beide Kirchen stellen ihre Gemeindesäle bei Bedarf zur Verfügung, genauso wie das Jugendzentrum Matrix und die Musikschule. Im Trachtenheim finden ebenso Events statt, wie im Hotel Krone oder in der Hofwirtschaft Nepomuk. Die Stadt unterstützt Klik, das Kulturbüro und die Stadtbücherei sind als Kartenvorverkaufsstellen engagiert und als Hauptsponsor ist die Firma Kohl Wasser und Wärme in Bobingen seit Jahren ein wichtiger Pfeiler des Vereins. Die Zahlen weisen einen leichten Gewinn auf, im Jahr 2018 sei der Idealfall eingetreten, wie Kassenwart Wolfgang Reymann erklärte: „Die Einnahmen decken die Ausgaben“.

Fast alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht, wie im Rückblick durch Michalski deutlich wurde. Bei dem Kabarettabend mit Lisa Fitz im April beispielsweise, wurden zusätzliche Stühle herbei geschafft, der Abend sei wunderbar verlaufen und die Künstlerin habe sich über das Geschenk am Ende sehr gefreut. Das gehört auch zu Klik, der Vorstand macht sich Gedanken darüber, wie man die Künstler betreut, bewirtet und am Ende gibt es zum Dank ein kleines persönliches Präsent. Fitz erhielt ein handgefertigtes Lätzchen für ihre Bärensammlung und schickte den Damen ein Foto von dem Teddy, der das gute Stück nun trägt.

Buntes Programm mit zwei Zusatz-Veranstaltungen

Dieses Miteinander ist sicher auch mit ein Grund, dass sich der Verein einen sehr guten Namen gemacht hat und bekannt ist. Interessante und bekannte Namen in die Brunnenstadt zu holen, ist ein Baustein, der andere ist Künstler aus Königsbrunn und Umgebung in der Stadt auftreten zu lassen. Die Mischung machts und das gilt auch für die Themenbereiche. Musikkabarett, Lesungen, Big-Band-Sound, Country & Western Music, der Event zum Advent um nur einige Beispiele zu nennen sind im Flyer 2019/2020 aufgelistet und dazu noch zwei Events die wir hier zusätzlich nennen können.

Zum einen wird es am 19. November wieder eine Bustour zu den Bavaria Filmstudios geben zur Fernsehaufzeichnung von Michl Müller und auch die beliebte Bustour mit Walter Ranzmayrr, alias Silvano Tuiach, durch sein Augsburg wird stattfinden. Hier ist der genaue Termin noch offen, Voranmeldungen werden aber bereits angenommen. Beide Veranstaltungen organisiert Ursula Rost, Interessenten können sich unter 0821/85137 melden.

Jetzt geht das Team von Klik erst mal in die wohlverdiente Sommerpause und startet im September wieder voll durch.

